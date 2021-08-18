Официально: чемпион мира Петраков стал главным тренером сборной Украины
Александр Петраков стал новым главным тренером сборной Украины по футболу
Об этом на своей страничке в Facebook написал вице-президент УАФ Василий Орлецкий.
В ночь с 17 на 18 августа проходило заседание Исполкома УАФ, где и было принято решение о новом тренере сборной Украины.
"Поздравляю О. В. Петракова с назначением главным тренером национальной сборной Украины! Удачи и Побед !!!", - написал Орлецкий.
Александр Петраков в 2019 году выиграл молодежный ЧМ со сборной Украины. Многие игроки из того состава сейчас выступают за основную команду страны.
После триумфального чемпионата мира Петраков тренирует сборную U-17.
Тренировочный сбор национальной команды стартует 29 августа в Киеве. Сборную Украины ждут матчи против Казахстана (1 сентября) и сборной Франции (4 сентября) в квалификации ЧМ-2022.
- Напомним, 1 августа главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко объявил, что его контракт с УАФ закончился.
- 3 августа сообщалось, что Сергей Ребров станет новым главным тренером сборной Украины по футболу.
- 10 августа стало известно, что чемпион мира Александр Петраков может возглавить сборную Украины.
- 11 августа Сергей Ребров должен был провести финальные переговоры с руководством "Аль-Айном" из ОАЭ относительно расторжения контракта.
- 12 августа главный тренер арабского "Аль-Айна" Сергей Ребров рассказал, что предан своему клубу , но если его отпустят, то он готов возглавить сборную Украины.
- 16 августа УАФ опубликовала расширенную заявку сборной Украины на ближайшие матчи квалификации ЧМ-2022.
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