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Главная Спорт Официально: чемпион мира Петраков стал главным тренером сборной Украины

Официально: чемпион мира Петраков стал главным тренером сборной Украины

18 августа, 2021 среда
08:19
Спорт Александр Петраков

Александр Петраков стал новым главным тренером сборной Украины по футболу

Об этом на своей страничке в Facebook написал вице-президент УАФ Василий Орлецкий.

В ночь с 17 на 18 августа проходило заседание Исполкома УАФ, где и было принято решение о новом тренере сборной Украины.

"Поздравляю О. В. Петракова с назначением главным тренером национальной сборной Украины! Удачи и Побед !!!", - написал Орлецкий.

Александр Петраков в 2019 году выиграл молодежный ЧМ со сборной Украины. Многие игроки из того состава сейчас выступают за основную команду страны.

После триумфального чемпионата мира Петраков тренирует сборную U-17.

Тренировочный сбор национальной команды стартует 29 августа в Киеве. Сборную Украины ждут матчи против Казахстана (1 сентября) и сборной Франции (4 сентября) в квалификации ЧМ-2022.

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УАФ
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