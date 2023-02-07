Официальная позиция ЧАО "Полтавский ГОК" относительно блокирования банковских счетов предприятия

Суд принял это решение по ходатайству представителей Офиса генерального прокурора Украины в рамках расследования относительно якобы уклонения компанией от уплаты рентных платежей.

Мы считаем, что блокировка средств на всех банковских счетах компании является проявлением чрезмерного давления на предприятие. Ведь частью 2 статьи 173 Уголовного процессуального кодекса Украины предусмотрено, что при решении вопроса об аресте имущества суд должен учитывать последствия ареста имущества для третьих лиц, которыми в понимании закона являются также работники предприятия.

Наложение ареста на все банковские счета ЧАО "Полтавский ГОК" ставит под угрозу выплату заработной платы более 7500 сотрудникам компании и подрядных организаций, которые таким решением суда лишены единственного источника существования в настоящее время – заработной платы. Выплата зарплаты была запланирована на 7 февраля 2023 года.

Кроме того, 7 февраля 2023 г. ЧАО "Полтавский ГОК" планировало осуществить дополнительную выплату всем сотрудникам предприятия для поддержки работников и их семей. Данное решение было принято правлением комбината, несмотря на значительные трудности, с которыми столкнулось предприятие из-за полномасштабной российской агрессии, блокирования ею черноморской портовой инфраструктуры и обстрелов энергетических объектов.

Также частью 4 статьи 173 Уголовного процессуального кодекса Украины определено, что в случае удовлетворения ходатайства суд обязан применить такой способ ареста имущества, который не приведет к остановке или чрезмерному ограничению правомерной предпринимательской деятельности лица или другим последствиям, которые существенно отражаются на интересах других лиц.

В настоящее время руководство предприятия принимает все необходимые меры для того, чтобы в судебном порядке разблокировать банковские счета компании, которые используются для выплаты заработной платы сотрудникам и выполнения договорных обязательств перед поставщиками товарно-материальных ценностей и услуг, критических для осуществления производственной деятельности предприятия.

Справка о ЧАО «Полтавский ГОК» :

ЧАО "Полтавский ГОК" является одним из предприятий компании Ferrexpo и входит в число крупнейших мировых производителей высококачественных окатышей. Компания является одним из современных высокотехнологичных предприятий горнодобывающей промышленности и обеспечивает высококачественным сырьем мировую металлургическую промышленность более 50 лет.

Справка о Ferrexpo :

Ferrexpo – швейцарская железорудная компания с активами в Украине. Акции Ferrexpo входят в премиальный листинг Лондонской фондовой биржи по индексу FTSE 250 (тикер FXPO). Группа производит высококачественные железорудные окатыши премиум-класса для металлургической промышленности, которые по сравнению с использованием более распространенных видов железорудного сырья позволяют снизить выбросы углерода и повысить производительность производителей. Предприятия Ferrexpo снабжают сырьем мировую металлургическую промышленность более 50 лет. Группа произвела 6,1 миллиона тонн в 2022 году, что на 46% меньше по сравнению с предыдущим годом, что отражает операционные и логистические ограничения в течение 2022 года из-за войны в Украине (в 2021 произведено 11,2 миллиона тонн). Группа имеет широкую клиентскую базу, включающую сталелитейные предприятия по всему миру, в том числе в Австрии, Германии, Японии, Южной Корее, Тайване, Китае, Словакии, Чехии, Турции, Вьетнаме и США. Дополнительную информацию можно найти на сайте www.ferrexpo.com .