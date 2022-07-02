Фото письма опубликовало издание ГОРДОН.

Авторы письма пишут, что оккупация РФ территорий Украины и попытка президента РФ втянуть Беларусь в войну "есть не что иное, как уничтожение суверенитета Республики Беларусь".

"Вступление в войну на стороне России для Республики Беларусь будет настоящим самоубийством. ресурсов", – говорится в письме.

Военные добавляют, что готовы отдать жизнь, защищая свою родину, но вступая в войну против дружественного государства, потеряют право называться офицерами.

"Учитывая вышеуказанное, личный состав 5-й особой бригады специального назначения вооруженных сил обращается к вам, уважаемый Александр Григорьевич, с призывом не жертвовать народом Беларуси, будущим наших детей, суверенитетом возглавляемого вами государства в пользу имперских амбиций президента Российской Федерации Владимира Путина , которые чужды для всех без исключения граждан Беларуси", – написали военные.

При этом белорусский блог МotolkoHelp не исключает, что данное обращение может быть фейком.

25 июня российские самолеты нанесли массированный ракетный удар по Украине с территории Беларуси, - СМИ

1 июля разведка сообщила , что на границе с Украиной находятся семь батальонов вооруженных сил Беларуси, угроза вторжения белорусской армии на территорию Украины с военной точки зрения сохраняется.

Вооруженные силы Беларуси продолжили обучение не менее 9 июля. Соответствующие графики были опубликованы в сети.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb