Офицеры спецназа Беларуси просят Лукашенко не вступать в войну с Украиной "в угоду имперским амбициям Путина", - СМИ
Военнослужащие 5-й особой бригады специального назначения вооруженных сил Республики Беларусь написали обращение к Александру Лукашенко с призывом не вступать в войну с Украиной
Фото письма опубликовало издание ГОРДОН.
Авторы письма пишут, что оккупация РФ территорий Украины и попытка президента РФ втянуть Беларусь в войну "есть не что иное, как уничтожение суверенитета Республики Беларусь".
"Вступление в войну на стороне России для Республики Беларусь будет настоящим самоубийством. ресурсов", – говорится в письме.
Военные добавляют, что готовы отдать жизнь, защищая свою родину, но вступая в войну против дружественного государства, потеряют право называться офицерами.
"Учитывая вышеуказанное, личный состав 5-й особой бригады специального назначения вооруженных сил обращается к вам, уважаемый Александр Григорьевич, с призывом не жертвовать народом Беларуси, будущим наших детей, суверенитетом возглавляемого вами государства в пользу имперских амбиций президента Российской Федерации Владимира Путина , которые чужды для всех без исключения граждан Беларуси", – написали военные.
При этом белорусский блог МotolkoHelp не исключает, что данное обращение может быть фейком.
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