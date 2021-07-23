Офицеры РФ присваивают деньги для выплат оккупационным войскам на Донбассе, - разведка
Офицеры ВС РФ, которые занимают командные должности, присвоили деньги для выплат оккупационным войскам на Донбассе
Об этом сообщает Главное управление разведки Украины.
"Командование ВС РФ продолжает осуществлять усиленный контроль за состоянием дел в соединениях и частях оперативной группировки российских оккупационных войск. Так, комплексная комиссия ВС РФ, находится на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях с начала текущего месяца, выявила ряд существенных недостатков при проверке соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ", - говорится в сообщении.
В частности, комиссией установлены факты присвоения кадровыми офицерами ВС РФ, занимают командные должности, значительная часть средств, предназначенных для выплаты денежного обеспечения личному составу подчиненных подразделений. Также, в отдельных подразделениях оккупационных войск выявлено несоответствие данных учета личного состава.
"Сейчас, в связи с выявленными в 1, 2 АК нарушениями и недостатками, сроки пребывания комплексной комиссии ВС РФ на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях продолжено", говорится в сообщении.
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