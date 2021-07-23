Офицеры РФ присваивают деньги для выплат оккупационным войскам на Донбассе, - разведка

Об этом сообщает Главное управление разведки Украины.

"Командование ВС РФ продолжает осуществлять усиленный контроль за состоянием дел в соединениях и частях оперативной группировки российских оккупационных войск. Так, комплексная комиссия ВС РФ, находится на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях с начала текущего месяца, выявила ряд существенных недостатков при проверке соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ", - говорится в сообщении.

В частности, комиссией установлены факты присвоения кадровыми офицерами ВС РФ, занимают командные должности, значительная часть средств, предназначенных для выплаты денежного обеспечения личному составу подчиненных подразделений. Также, в отдельных подразделениях оккупационных войск выявлено несоответствие данных учета личного состава.

"Сейчас, в связи с выявленными в 1, 2 АК нарушениями и недостатками, сроки пребывания комплексной комиссии ВС РФ на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях продолжено", говорится в сообщении.

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