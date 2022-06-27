Офицеры РФ называют свою пехоту одноразовой: одна атака – и орков нет, – боец "Легиона Свободы" Назаренко
Заместитель комбата "Легиона Свободы" Владимир Назаренко рассказал, что на Северодонецком и Лисичанском направлениях враг потерял наступательный потенциал
Об этом он сказал в эфире телеканала "Эспрессо".
"Ситуация напряженная. Могу констатировать, что на Северодонецком и Лисичанском направлениях враг потерял наступательный потенциал. В начале боев за Северодонецк враг использовал группы с автоматами. Было слышно переговоры российских офицеров и командиров, они свою пехоту называли одноразовой. Одна атака - и подразделения . Под конец Северодонецкой кампании мы не встречали атакующих пехотных групп", - отметил Назаренко.
Также заместитель комбата "Легиона Свободы" добавил, что Северодонецк враг атаковал танками и разрушал город артиллерией.
"Лисичанск обстреливают. Все количество ствольной артиллерии, которая стреляла по Северодонецку, начала стрелять по Лисичанску. Это опасность. Наши бойцы держатся, держат оборону. В Северодонецке ВСУ задачу выполнили. Тактика украинской армии отличается от тактики действий российской армии. жизнь солдат", - подчеркнул Назаренко.
- 25 июня Александр Стрюк доложил, что украинские военные должны были отойти на более подготовленные позиции, однако почти все вышли из Северодонецка, что не позволило рашистам окружить наших воинов.
- После оккупации Северодонецка россияне будут пытаться продвинуться в Краматорск и обеспечить пути поставки из Донецка
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
34.36
Покупка 34.36Продажа 35.14
-
EUR
Покупка 35.9Продажа 37.05
- Актуальное
- Важное