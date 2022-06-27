Об этом он сказал в эфире телеканала "Эспрессо".

"Ситуация напряженная. Могу констатировать, что на Северодонецком и Лисичанском направлениях враг потерял наступательный потенциал. В начале боев за Северодонецк враг использовал группы с автоматами. Было слышно переговоры российских офицеров и командиров, они свою пехоту называли одноразовой. Одна атака - и подразделения . Под конец Северодонецкой кампании мы не встречали атакующих пехотных групп", - отметил Назаренко.

Также заместитель комбата "Легиона Свободы" добавил, что Северодонецк враг атаковал танками и разрушал город артиллерией.

"Лисичанск обстреливают. Все количество ствольной артиллерии, которая стреляла по Северодонецку, начала стрелять по Лисичанску. Это опасность. Наши бойцы держатся, держат оборону. В Северодонецке ВСУ задачу выполнили. Тактика украинской армии отличается от тактики действий российской армии. жизнь солдат", - подчеркнул Назаренко.

25 июня Александр Стрюк доложил, что украинские военные должны были отойти на более подготовленные позиции, однако почти все вышли из Северодонецка, что не позволило рашистам окружить наших воинов.

После оккупации Северодонецка россияне будут пытаться продвинуться в Краматорск и обеспечить пути поставки из Донецка

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