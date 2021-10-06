"Офицеры разведки РФ": НАТО вышлет 8 российских дипломатов

Об этом говорится в заявлении НАТО, переданному журналистам, написал журналист Рикард Йозавяк в Twitter.



Страны Альянса решили отозвать аккредитацию 8 членов представительства РФ при НАТО, "которые были необъявленной офицерами российской разведки".



"Мы сократили до 10 количество должностей, которые РФ может аккредитовать при НАТО. Мы усилили сдерживание и защиту в ответ на агрессивные действия России, и в то же время остаемся открытыми для конструктивного диалога", - говорится в заявлении.

NATO official: "We can confirm that we have withdrawn the accreditation of 8 members of the Russian Mission to NATO, who were undeclared Russian intelligence officers" ... 1/3 - Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) October 6, 2021