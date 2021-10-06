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"Офицеры разведки РФ": НАТО вышлет 8 российских дипломатов

6 октября, 2021 среда
19:02
Новости НАТО

НАТО решил выслать восемь сотрудников миссии РФ при Альянсе из-за враждебной деятельности

Об этом говорится в заявлении НАТО, переданному журналистам, написал журналист Рикард Йозавяк в Twitter.

Страны Альянса решили отозвать аккредитацию 8 членов представительства РФ при НАТО, "которые были необъявленной офицерами российской разведки".

"Мы сократили до 10 количество должностей, которые РФ может аккредитовать при НАТО. Мы усилили сдерживание и защиту в ответ на агрессивные действия России, и в то же время остаемся открытыми для конструктивного диалога", - говорится в заявлении.

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