"Офицеры разведки РФ": НАТО вышлет 8 российских дипломатов
НАТО решил выслать восемь сотрудников миссии РФ при Альянсе из-за враждебной деятельности
Об этом говорится в заявлении НАТО, переданному журналистам, написал журналист Рикард Йозавяк в Twitter.
Страны Альянса решили отозвать аккредитацию 8 членов представительства РФ при НАТО, "которые были необъявленной офицерами российской разведки".
"Мы сократили до 10 количество должностей, которые РФ может аккредитовать при НАТО. Мы усилили сдерживание и защиту в ответ на агрессивные действия России, и в то же время остаемся открытыми для конструктивного диалога", - говорится в заявлении.
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