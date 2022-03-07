Офицеры оккупантов на Черниговщине выбрасывают свои документы и бегут в РФ
В Черниговской области офицеры армии РФ выбрасывают документы и пытаются бежать в Россию
Об этом сообщила прессслужба оперативного командования "Север" в Facebook.
"Офицеры одной из "сильнейших армий мира" настолько храбры, что в населенных пунктах в зоне ответственности подразделений оперативного командования выбрасывают документы и убегают в свою непреодолимую страну", - отметили военные.
В командовании заявили, что "пришло время егерей и партизан".
Там опубликовали фото документов военных РФ, имеющих звание лейтенанта, старшего лейтенанта
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