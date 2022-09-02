"Офицеры и контрактники собираются оружие складывать": оккупант о намерениях россиян отказаться воевать в Украине, - перехват
ГУР перехватил разговор рашиста с матерью о намерениях российских оккупантов уезжать из Украины
Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.
"У нас пехота 15 числа, офицеры и контрактники, собираются идти к Завацкому и оружие складывать там. Будут отказываться дальше воевать", - сказал оккупант.
На вопрос, что будет дальше с российскими военными после отказа, рашист ответил, что ничего: "Да ничего не будет, если вся пехота так мне кажется, забьют хер все на это".
Также мать оккупанта рассказала, что военных РФ из Балтийска отправляют на фронт.
"У мамы на работе, там девочка, у нее муж в Балтийске служит. Вот сказали, что в Балтийске набрали людей и скоро отправляют", - говорит мать оккупанта.
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