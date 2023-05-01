Об этом она рассказала в эфире телеканала "Еспресо"



"После взрывов в Севастополе у россиян очень перегружены логистические пути, ведущие в Россию. Также из Крыма в Россию собираются бежать именно приехавшие туда с 2014 года. Сейчас в Крыму происходит ротация определенных военных подразделений. Многие офицеры пытаются использовать эту ротацию , чтобы изменить свое место прохождения службы навсегда. То есть пишутся рапорты от отпусков до перевода", - рассказала Гуменюк.

29 апреля оккупационные власти Крыма заявили об атаке беспилотников на нефтебазу в Севастополе.

29 апреля в результате взрывов на нефтебазе во временно оккупированном Севастополе было уничтожено 10 резервуаров с нефтепродуктами вместимостью 40 тыс. тонн.