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Офицеры армии РФ в Крыму используют ротацию, чтобы навсегда сменить место прохождения службы, - Гуменюк

1 мая, 2023 понедельник
09:41
Война с Россией

Начальник объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк сообщила, что после взрывов в оккупированном Севастополе многие российские офицеры хотят сменить место службы

Об этом она рассказала в эфире телеканала "Еспресо"

"После взрывов в Севастополе у россиян очень перегружены логистические пути, ведущие в Россию. Также из Крыма в Россию собираются бежать именно приехавшие туда с 2014 года. Сейчас в Крыму происходит ротация определенных военных подразделений. Многие офицеры пытаются использовать эту ротацию , чтобы изменить свое место прохождения службы навсегда. То есть пишутся рапорты от отпусков до перевода", - рассказала Гуменюк.

  • 29 апреля оккупационные власти Крыма заявили об атаке беспилотников на нефтебазу в Севастополе.
  • 29 апреля в результате взрывов на нефтебазе во временно оккупированном Севастополе было уничтожено 10 резервуаров с нефтепродуктами вместимостью 40 тыс. тонн.

Крым
оккупированные территории
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