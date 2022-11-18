Об этом Frankfurter Allgemeine Zeitung со ссылкой на решение суда.

По данным следствия, подсудимый в течение октября 2014-марта 2020 года предоставил российским агентам "многочисленные документы и информацию" о немецкой армии, в том числе через российское посольство в Берлине.

Кроме того, Ральф Г. передавал россиянам информацию о "Северном потоке-2", резерве и гражданской обороне. В частности, РФ из-за обвиняемого получила выход на высокопоставленных офицеров и корпоративных менеджеров Германии.

Суд признал доказанным, что Ральф Г. годами передавал российской военной разведке, ГРУ, информацию, среди прочего, о системе резерва Бундесвера, последствиях введенных Европейским Союзом санкций против России для немецкой экономики и о кибербезопасности.

Сам Ральф Г. полностью признал факт передачи документов русскому военному атташе, но в своем конечном слове сказал, что "просто хотел построить мост между Германией и Россией" и у него "никогда не было никаких дурных намерений".

Во время оглашения приговора председательствующий судья засвидетельствовал, что Г. руководствовался "чрезвычайно дружеским отношением к России" и желанием "сделать себя популярным и важным среди российских военнослужащих", согласившись при этом нанести ущерб интересам Германии и США.

Обвиняемому инкриминировали помощь в толковании российским конфидентам оборонной политики США и партнеров в НАТО.

26 августа стало известно, что российские спецслужбы шпионили в Германии за тем, как украинские военные учатся владеть западными системами вооружений.

30 октября Служба военной контрразведки (MAD) Германии предупредила об активности иностранных разведок на территории страны. В частности, речь идет о российских и китайских шпионах. В Германии были неоднократно зафиксированы попытки слежения за объектами, принадлежащими вооруженным силам ФРГ. В частности над местами дислокации частей и подразделений бундесвера, а также учебных центров, где проходила подготовка украинских военнослужащих, были зафиксированы дроны.

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