Офицеров РФ, занимавшихся подготовкой мобилизованных, присоединили к 3-му батальону, так что теперь армия врага не может готовить призывников, - Згурец

Об этом он рассказал в эфире Еспресо.



Сергей Згурец прокомментировал подписание Путиным 25 августа указа об увеличении вооруженных сил РФ.



"Этот указ предусматривает увеличение предельной численности российской армии, в которой личный состав вырастет на 137 тысяч, а всего численность армии должна достигнуть 2 млн бойцов. То есть за счет этого нового указа, с января 2023 года, противник пытается увеличить численность армии путем расширения предельных рамок личного состава", - отметил Згурец.



Военный аналитик напомнил, что у противника был значительный некомплект личного состава и перед войной, другими словами, армия считалась миллионной, а де-факто было 850 тысяч солдат.



"Сейчас они пытаются увеличить армию за счет новых формальных пределов численности войска, но личный состав особо брать не откуда. Также посмотрим, что будет с их осенним призывом, по которому они должны набрать 130 тысяч бойцов. Но проблема заключается в том, что россияне сформировали 3-й батальон для боевых действий и забрали из всех бригад офицеров, которые занимались военной подготовкой. Соответственно, сейчас они имеют в своей армии узкое горлышко – неспособность готовить призывников, и это будет влиять на эффективность тех подразделений, которые будут создаваться независимо от количества, что объявил Путин для российской армии в обновленном формате", - объяснил военный эксперт.

25 августа Путин подписал указ об увеличении вооруженных сил РФ до более чем 2 млн.

В украинском Министерстве обороны высмеяли такой указ президента России Владимира Путина.

26 августа Институт изучения войны отметил, что указом об увеличении армии России Путин пытается избежать всеобщей мобилизации.

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