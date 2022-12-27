Офицер ВСУ требует уволить Шуляк с должности главы комитета градостроительства ВРУ после ее выяснений отношений в госпитале с раненым воином
Военный Вооруженных Сил Украины требует уволить Елену Шуляк с должности главы парламентского комитета градостроительства и других государственных должностей после того, как она устроила разборки в госпитале с тяжелораненым бойцом, критиковавшим законопроект 5655
Об этом офицер ВСУ Мирон Дмитрик написал на своей facebook -странице.
"Уже неделю меня мучает тот случай (зачеркнуто) то скотство, которое совершила Елена Шуляк", - отметил Дмитрик, еще раз напомнив о том, как лидер партии "Слуга Народа" пришла в госпиталь к тяжелораненому Олегу Симорозу и унижала бойца из-за его критики закона о градостроительстве.
Военный обращает внимание на то, что на этот вопиющий случай нет никакой реакции президента.
"Худшее же в этой ситуации то, что больше недели никакой реакции нет от Верховного Главнокомандующего, который обязан защищать бойцов. Как и нет реакции от настоящего единственного лидера "Слуг", который должен реагировать на такие, мягко говоря, зашквары . По "странному" совпадению - это один человек. Президент Зеленский".
Дмитрик отмечает, что речь не о поступке обычного партийца, а главе партии, "владеющей, по сути, монопольной властью в нашей стране".
"Жду от президента единственно правильных шагов в этой ситуации: снять Шуляк с должности председателя партии и всех должностей в нашем государстве, в частности, с руководства парламентского комитета по градостроительству и местному самоуправлению. Потому что она не имеет морального права с таким отношением к Героям представлять власть Украины!" " – заявил Мирон Дмитрик.
- Народная депутат и председатель партии "Слуга Народа" Елена Шуляк устроила дискуссию с участником боевых действий Олегом Симорозом. Спор касался законопроекта о "реформировании сферы градостроительства" и состоялся в Киевском военном госпитале. Боец написал на facebook-странице, что законопроект №5655 принят в интересах строительной мафии.
- Нардепка от "Слуги Народа" Галина Янченко 19 декабря заявила о выходе из партии из-за визита главы партии нардпеки Елены Шуляк к раненному военному
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.96
Покупка 39.96Продажа 40.69
-
EUR
Покупка 41.45Продажа 42.56
- Актуальное
- Важное