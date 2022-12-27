Об этом офицер ВСУ Мирон Дмитрик написал на своей facebook -странице.

"Уже неделю меня мучает тот случай (зачеркнуто) то скотство, которое совершила Елена Шуляк", - отметил Дмитрик, еще раз напомнив о том, как лидер партии "Слуга Народа" пришла в госпиталь к тяжелораненому Олегу Симорозу и унижала бойца из-за его критики закона о градостроительстве.

Военный обращает внимание на то, что на этот вопиющий случай нет никакой реакции президента.

"Худшее же в этой ситуации то, что больше недели никакой реакции нет от Верховного Главнокомандующего, который обязан защищать бойцов. Как и нет реакции от настоящего единственного лидера "Слуг", который должен реагировать на такие, мягко говоря, зашквары . По "странному" совпадению - это один человек. Президент Зеленский".

Дмитрик отмечает, что речь не о поступке обычного партийца, а главе партии, "владеющей, по сути, монопольной властью в нашей стране".

"Жду от президента единственно правильных шагов в этой ситуации: снять Шуляк с должности председателя партии и всех должностей в нашем государстве, в частности, с руководства парламентского комитета по градостроительству и местному самоуправлению. Потому что она не имеет морального права с таким отношением к Героям представлять власть Украины!" " – заявил Мирон Дмитрик.

Народная депутат и председатель партии "Слуга Народа" Елена Шуляк устроила дискуссию с участником боевых действий Олегом Симорозом. Спор касался законопроекта о "реформировании сферы градостроительства" и состоялся в Киевском военном госпитале. Боец написал на facebook-странице, что законопроект №5655 принят в интересах строительной мафии.

Нардепка от "Слуги Народа" Галина Янченко 19 декабря заявила о выходе из партии из-за визита главы партии нардпеки Елены Шуляк к раненному военному

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