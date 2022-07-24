Офицер ВСУ Штефан показал видео уничтоженных на Херсонщине российских зенитно-ракетных систем
Офицер ВСУ Анатолий Штефан показал, как горят две уничтоженные в Херсонской области российские зенитно-ракетные системы C-300
Об этом он сообщил в телеграме.
"Два C-300 рашистов ярко догорают где-то в Херсонской области. Слава Украине и ее воинам", - подчеркнул Анатолий Штефан.
- 24 июля военные контрразведчики СБУ показали видео уничтожения российского танка Т-72 и 15 захватчиков с помощью ударного дрона.
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