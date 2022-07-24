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Офицер ВСУ Штефан показал видео уничтоженных на Херсонщине российских зенитно-ракетных систем

24 июля, 2022 воскресенье
17:41
война с Россией

Офицер ВСУ Анатолий Штефан показал, как горят две уничтоженные в Херсонской области российские зенитно-ракетные системы C-300

Об этом он сообщил в телеграме.

"Два C-300 рашистов ярко догорают где-то в Херсонской области. Слава Украине и ее воинам", - подчеркнул Анатолий Штефан.

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