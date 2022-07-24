Об этом он сообщил в телеграме.

"Два C-300 рашистов ярко догорают где-то в Херсонской области. Слава Украине и ее воинам", - подчеркнул Анатолий Штефан.

24 июля военные контрразведчики СБУ показали видео уничтожения российского танка Т-72 и 15 захватчиков с помощью ударного дрона.

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