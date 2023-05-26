Офицер ВСУ Штефан показал новое видео с Залужным и обратился к российским пропагандистам

Видео он опубликовал в Telegram.

"Все ваши ходы мы еще вчера легко просчитали вперед, а дальше просто играем в одни ворота, информационными снарядами, в ворота врага. Рашнпропаганден – 2:0 в нашу пользу. На этом сделаем паузу", – пишет Штефан в обращении к россиянам.