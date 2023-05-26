Офицер ВСУ Штефан показал новое видео с Залужным и обратился к российским пропагандистам
В пятницу, 26 мая, офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц) показал видео с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным
Видео он опубликовал в Telegram.
"Все ваши ходы мы еще вчера легко просчитали вперед, а дальше просто играем в одни ворота, информационными снарядами, в ворота врага. Рашнпропаганден – 2:0 в нашу пользу. На этом сделаем паузу", – пишет Штефан в обращении к россиянам.
- 20 мая Россия запустила дезинформацию о якобы исчезновении главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Также оккупанты говорили, что Залужный получил ранения и перенес трепанацию черепа. В Министерстве обороны опровергли фейки.
- 25 мая Анатолий Штефан (Штирлиц) показал видео с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным.
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