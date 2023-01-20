Офицер ВСУ Штефан опубликовал новые фото уничтоженных россиян: от лейтенантов до капитанов
Украинские защитники ликвидировали еще восемь российских террористов, воевавших против Украины
Об этом сообщает в телеграмме офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц).
ВСУ успешно "демобилизовали" капитана Алексея Чирова, старшего лейтенанта Геннадия Командова, подполковника Алексея Красноруженка и лейтенантов Кирилла Квашнина, Максима Грицаенко и Юрия Зайцева.
Вечером 19 января Штефан показал еще двух уничтоженных оккупантов: капитана-лейтенанта Северного флота Ивана Игнатенко и старшего лейтенанта Руслана Сингатуллина.
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