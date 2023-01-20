Офицер ВСУ Штефан опубликовал новые фото уничтоженных россиян: от лейтенантов до капитанов

Об этом сообщает в телеграмме офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц).

ВСУ успешно "демобилизовали" капитана Алексея Чирова, старшего лейтенанта Геннадия Командова, подполковника Алексея Красноруженка и лейтенантов Кирилла Квашнина, Максима Грицаенко и Юрия Зайцева.

Вечером 19 января Штефан показал еще двух уничтоженных оккупантов: капитана-лейтенанта Северного флота Ивана Игнатенко и старшего лейтенанта Руслана Сингатуллина.

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