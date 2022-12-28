Офицер ВСУ Штефан опубликовал имена россиян, погибших в результате взрывов на аэродроме "Энгельс"
В понедельник, 26 декабря, на военном аэродроме "Энгельс" в Саратовской области погибли трое российских военных
Об этом сообщает в телеграмме офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц).
В минобороны российского агрессора заявили, что их силы ПВО сбили украинский беспилотник на подлете к военному аэродрому в Энгельсе.
"В результате падения обломков трое военнослужащих стали праздничными", - пишет Штефан.
Теперь известны имена и звания военных страны-агрессора, которые были "успешно демобилизованы":
Воронов Андрей Николаевич – майор гвардии. Инженер авиационного комплекса инженерно-авиационной службы авиационной эскадрильи на ТУ-160 гвардейского тяжелого бомбардировочного авиационного полка.
Ануфриенко Максим Андреевич – старший лейтенант гвардии. Инженер группы обслуживания самолетов и авиадвигателей инженерно-авиационной службы авиационной эскадрильи на Ту-160 гвардейского тяжелого бомбардировочного авиационного полка
Пампухин Александр Анатольевич – старший лейтенант гвардии. Инженер авиационного комплекса инженерно-авиационной службы авиационной эскадрильи на Ту-160 гвардейского тяжелого бомбардировочного авиационного полка.
- На аэродроме российского города Энгельс Саратовской области в ночь на 26 декабря раздались взрывы .
- Россияне передислоцировали часть авиации с аэродрома "Энгельс" в Саратовской области РФ, однако аэродром все еще остается рабочим.
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