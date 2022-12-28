Офицер ВСУ Штефан опубликовал имена россиян, погибших в результате взрывов на аэродроме "Энгельс"

Об этом сообщает в телеграмме офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц).

В минобороны российского агрессора заявили, что их силы ПВО сбили украинский беспилотник на подлете к военному аэродрому в Энгельсе.

"В результате падения обломков трое военнослужащих стали праздничными", - пишет Штефан.

Теперь известны имена и звания военных страны-агрессора, которые были "успешно демобилизованы":

Воронов Андрей Николаевич – майор гвардии. Инженер авиационного комплекса инженерно-авиационной службы авиационной эскадрильи на ТУ-160 гвардейского тяжелого бомбардировочного авиационного полка.

Ануфриенко Максим Андреевич – старший лейтенант гвардии. Инженер группы обслуживания самолетов и авиадвигателей инженерно-авиационной службы авиационной эскадрильи на Ту-160 гвардейского тяжелого бомбардировочного авиационного полка

Пампухин Александр Анатольевич – старший лейтенант гвардии. Инженер авиационного комплекса инженерно-авиационной службы авиационной эскадрильи на Ту-160 гвардейского тяжелого бомбардировочного авиационного полка.