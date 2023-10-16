Офицер ВСУ: Получив отпор, враг отказался от пехотных штурмов Авдеевки
Офицер "Легиона Свободы", майор МВД Максим Морозов отметил, что врагу не удалось реализовать план по захвату Авдеевки
Об этом он сказал в эфире телеканала "Эспрессо".
"На Авдеевском направлении враг приостановил массовые штурмы, получив достойный отпор со стороны Сил сопротивления. Сейчас у противника происходит перегруппировка. Количество обстрелов также уменьшилось, их уже можно считать. Потому что в последние дни происходило огромное количество вражеских обстрелов и авиаударов. Россияне уже даже отказались от атак пехоты", - подчеркнул Морозов.
По словам офицера "Легиона Свободы", оккупанты пытаются закрепиться в серых зонах, которые им удалось отразить.
"Но это не является критическим. Оккупантам все равно придется покинуть серую зону, которую они расширили. И это свидетельствует о том, что захватчики не выполнили свой план по захвату или окружению Авдеевки", - подчеркнул Морозов.
- В течение суток воскресенья, 15 октября, российская армия не оставляла попыток атаковать в районах Андреевки и Клещиевки на Бахмутском направлении, но ВСУ удалось отразить вражеские атаки и ликвидировать еще 860 военных РФ
- В отчете Института изучения войны (ISW) говорится , что в российском информационном пространстве первоначальный оптимизм относительно российского продвижения в районе Авдеевки постепенно заменили трудности и снижение темпов наступательных операций.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
- USD 37.36 Покупка 37.36Продажа 38.11
- EUR Покупка 39.51Продажа 40.56
- Актуальное
- Важное