Офицер ВСУ: Получив отпор, враг отказался от пехотных штурмов Авдеевки

Об этом он сказал в эфире телеканала "Эспрессо".

"На Авдеевском направлении враг приостановил массовые штурмы, получив достойный отпор со стороны Сил сопротивления. Сейчас у противника происходит перегруппировка. Количество обстрелов также уменьшилось, их уже можно считать. Потому что в последние дни происходило огромное количество вражеских обстрелов и авиаударов. Россияне уже даже отказались от атак пехоты", - подчеркнул Морозов.

По словам офицера "Легиона Свободы", оккупанты пытаются закрепиться в серых зонах, которые им удалось отразить.

"Но это не является критическим. Оккупантам все равно придется покинуть серую зону, которую они расширили. И это свидетельствует о том, что захватчики не выполнили свой план по захвату или окружению Авдеевки", - подчеркнул Морозов.