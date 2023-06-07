Свою позицию Лапин обнародовал в Facebook.

"Итак. С полной ответственностью передаю слова своих ребят и от себя лично заявляю: Анна Маляр просто лживая с*ка", - написал Лапин.

Офицер рассказал о том, как его подчиненные вручную копали позиции лопатами, которые привозили волонтеры

"Начиная от линии Новозвановка - Троицкое (где частично были остатки позиций 2016 года), Воздвиженка - Криничное в направлении Выскрива, возле с. Роты - это линии и опорные пункты, которые рыли мои ребята вручную. Лопаты, ломы и т. д. - это то, что везли волонтеры и покупали за свой счет... Одна лопата на четыре копателя мляяяяяя. А еще вспоминаю, как фурами лес с Житомирщины передали. А родная Волынь ни одного бревна не прислала. Одной фурой управлял водитель с большими фаберже и заехал аж на самоена самое "О" (то не ноль, то вообще очко)", - написал Лапин.

Офицер также выразил желание увидеть хотябы на карте укрепления, о которых говорят чиновники.

"Какие ВГА? КТО из НИХ сра*ых чиновников хотя бы на карте покажет где и что построили? Юрий Бутусов, а еще вспомните интервью с покойным Да Винчи. О том, что нифига не было. У меня даже в боевом приказе стояло: половину личного состава на позиции, а остальных – рыть землю” – написал Лапин.

Фото: Facebook-страница Игоря Лапина

Ранее Маляр заявила в Telegram, что длительное удержание Бахмута стало возможным, в частности, благодаря "заранее подготовленным укреплениям".

"Вся местность вокруг - это фактически укрепрайон. Готовилось укрепление заблаговременно силами наших войск и местных военных администраций. Строили капитально", - написала Маляр.

Фото: Telegram-канал Анны Маляр