Офицер Нацгвардии Украины: на восточном фронте враг давит на Белогоровку и Серебрянское лесничество
Офицер Национальной гвардии Украины, депутат Харьковского областного совета Александр Дорошенко отметил, что Белогоровка является плацдармом для дальнейшего наступления ВСУ
Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".
"На Лиманском направлении враг давит одновременно через Серебрянское лесничество и со стороны промзоны Белогоровки. В этой промзоне постоянно идут жесткие бои. Белогоровка расположена на высоте, Серебрянское лесничество немного ниже. Поэтому эти участки важны. Белогоровка является плацдармом для дальнейшего наступления ВСУ, чтобы освободить от оккупантов Лисичанск и Северодонецк", - подчеркнул Дорошенко.
Офицер Национальной гвардии Украины также добавил, что на Купянском направлении враг пытается выйти к реке Оскол и Жеребец. Такие действия являются краткосрочными попытками со стороны противника.
- В публикации The Washington Post говорится, что Украина активно использует полученные от США кассетные боеприпасы. Они помогают нанести больше урона живой силе и технике российских окупантов.
- С начала полномасштабного вторжения в Украину армия РФ потеряла 258 340 солдат. 21 августа враг вел безуспешные наступательные действия в районе Клищиевки, а ВСУ продолжали сдерживать наступление российских войск в районах Авдеевки, Марьинки и Новомихайловки.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
- USD 37.81 Покупка 37.81Продажа 38.66
- EUR Покупка 41.15Продажа 42.28
- Актуальное
- Важное