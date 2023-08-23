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Офицер Нацгвардии Украины: на восточном фронте враг давит на Белогоровку и Серебрянское лесничество

23 августа, 2023 среда
16:05
Война с Россией

Офицер Национальной гвардии Украины, депутат Харьковского областного совета Александр Дорошенко отметил, что Белогоровка является плацдармом для дальнейшего наступления ВСУ

Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"На Лиманском направлении враг давит одновременно через Серебрянское лесничество и со стороны промзоны Белогоровки. В этой промзоне постоянно идут жесткие бои. Белогоровка расположена на высоте, Серебрянское лесничество немного ниже. Поэтому эти участки важны. Белогоровка является плацдармом для дальнейшего наступления ВСУ, чтобы освободить от оккупантов Лисичанск и Северодонецк", - подчеркнул Дорошенко.

Офицер Национальной гвардии Украины также добавил, что на Купянском направлении враг пытается выйти к реке Оскол и Жеребец. Такие действия являются краткосрочными попытками со стороны противника.

  • В публикации The Washington Post говорится, что Украина активно использует полученные от США кассетные боеприпасы. Они помогают нанести больше урона живой силе и технике российских окупантов.
  • С начала полномасштабного вторжения в Украину армия РФ потеряла 258 340 солдат. 21 августа враг вел безуспешные наступательные действия в районе Клищиевки, а ВСУ продолжали сдерживать наступление российских войск в районах Авдеевки, Марьинки и Новомихайловки.







 

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