Офисы Google и Facebook в Украине: Зеленский призвал Шмыгаля активизировать сотрудничество

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на ответ Зеленского на петицию.



"Учитывая уровень влияния затронутых в петиции проблематики на общественную жизнь и национальную безопасность государства, значительное внимание общественности к ней, а также учитывая, что урегулирование этого вопроса законодательством Украины возложено на Кабинет Министров Украины, я обратился к Премьер-министру Украины Д. Шмыгалю с предложением активизировать работу, направленную на открытие на территории Украины представительств компаний "Google" (YouTube) и "Meta Platforms" (Facebook, Instagram), и безотлагательно возобновить высказанные указанным международным компаниям обращения и приглашения", - отметил президент.



Зеленский заявил, что данный вопрос неоднократно поднимался им и правительством на международном уровне.



Во время рабочего визита в США с 30 августа по 3 сентября 2021 года состоялся ряд важных встреч и переговоров членов украинской делегации, в том числе с руководителями международных компаний "Google" и "Apple" - тогда же были высказаны предложения по расширению присутствия упомянутых компаний в Украине, указано о необходимости реализации совместных проектов в поддержку продвижения украиноязычного контента в указанном информационном сегменте и отмечено необходимость налаживания эффективного противодействия дезинформации.



Президент отметил, что во время видеоконференции с главным операционным директором компании Facebook Шерил Сэндберг и вице-президентом компании Facebook Ником Клеггом 27 сентября 2021 года он предложил рассмотреть возможность открытия офиса этой компании в Украине.



"В настоящее время в связи с тем, что с октября 2021 года Facebook и Instagram принадлежат новой компании "Meta Platforms", планируется официально возобновить упомянутые обращения", - отметил Зеленский.

Напомним, 14 января 2022 года петиция о модерировании украинского сегмента соцсетей и крупных платформ из Украины, а не из России, набрала необходимые 25 тыс. голосов.