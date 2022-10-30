Офис президента не извинился за ложь и не вернул внедорожник, предназначенный для эвакуации граждан на фронте и присвоенный заместителем Ермака.

Журналист Максим Опанасенко установил, что компания General Motors передала Украине через Мининфраструктуры 50 новейших и мощных внедорожников Shevrolet Tahoe специально для эвакуации граждан во фронтовой зоне. Все мы понимаем, какой это дефицит и как важны такие машины на фронте, прежде всего для медиков, для эвакуации раненых, для которых вся страна собирает средства.

Никаких объяснений, почему забрали у Мининфраструктуры подарок американцев, желающих способствовать гуманитарным вопросам на фронте, офис Зеленского не предоставил.

Абсолютно без всяких оснований заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко взял себе один из американских внедорожников для своих поездок. К тому же, сам Тимошенко в Киеве пользуется собственным внедорожником BMW X5 2019 года, а его семья также задекларировала Volkswagen Caravelle 2014 года, и Porsche Macan 2017 года, а Офис президента пользуется более сотней государственных автомобилей.

Никаких объяснений, почему забрали у Мининфраструктуры подарок американцев, желавших способствовать гуманитарным вопросам на фронте, офис Зеленского не предоставил.

Сам Тимошенко ответил, что машина небронированная, ее на фронт передавать нельзя, потому что военным нужна бронированная машина.

Всем понятно, что это наглая ложь, небронированные машины в армии крайне необходимы. Вся страна собирает средства на закупку небронированных обычных машин, выполняющих большинство задач на фронте. Это приходится делать, потому что у армии в принципе не хватало и не хватает транспорта, любого.

Слуги народа не приобрели для армии за три года ни одного внедорожника, и вот когда пришла война и нашу нехватку закрывают союзники, ОП пользуется возможностью, чтобы для комфорта ягодиц чиновников забирать с фронта необходимый транспорт

И Тимошенко не объяснил, а зачем ему такой мощный большой внедорожник, он вообще ничем не рискует, не двигается по бездорожью, и может передвигаться по любой машине, а не по той, которую передали Украине абсолютно для других нужд!

Слуги народа не приобрели для армии за три года ни одного внедорожника, и вот когда пришла война и нашу нехватку закрывают союзники, ОП пользуется возможностью, чтобы для комфорта ягодиц чиновников забирать с фронта необходимый транспорт. Какая-то абсолютная наглость, ложь и неуважение к гражданам.

И возникает вопрос – а кто пользуется сейчас другими 49 машинами? Похоже, вопрос использования западной помощи Украине требует создания следственной комиссии Верховной Рады.

Все подаренные внедорожники должны быть переданы немедленно для гуманитарных нужд ВСУ.

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Об авторе: Юрий Бутусов, журналист, воин ВСУ.

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