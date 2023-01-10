Об этом в эфире Еспресо заявил глава совета общественного контроля (РГК) НАБУ Марк Савчук.

"В конкурсе на главу НАБУ были учтены ошибки конкурса на главу САП. Мы рассчитываем, что этот конкурс пройдет лучше, потому что он лучше построен. Там у международников есть решающий конкурс. На него пришли 74 человека, 20 не сдали знание законов. Сейчас есть 50 человек, которые будут сдавать разные тесты и проходить собеседование", - отметил Савчук.

По его словам, когда останется двадцать кандидатов, РГК и антикоррупционные активисты будут подробно рассказывать о каждом кандидате, имеющем потенциальные шансы на выигрыш.

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"Офис президента и власти заложили небольшой казус в конкурс - они почему-то решили, что в финале будут три человека и Кабмин будет одного из них выбирать. Они надеются, что из этих трех получится получить кого-то одного, с которым можно договориться условно. Конкурс определяет победителя, его надо назначить. Наша задача - чтобы все трое финалистов были хорошими", - подчеркнул глава РГК.

Он рассказал о настроениях в НАБУ.

"Они говорят, что если придет человек, который не хочет работать, они просто вытеснят его из структуры. Они говорят, что потратили много сил, чтобы создать нормальный правоохранительный орган и они не собираются давать успешно работать лояльному руководителю", - подытожил Савчук. .

Украина пообещала МВФ провести конкурс на директора НАБУ до апреля 2023 года.