Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Общество Офис президента заложил определенный казус в конкурс на главу НАБУ, - председатель совета общественного контроля Бюро Савчук
Эксклюзив

Офис президента заложил определенный казус в конкурс на главу НАБУ, - председатель совета общественного контроля Бюро Савчук

10 января, 2023 вторник
11:26
Общество Марк Савчук

Власти заложили казус в конкурс на главу Национального антикоррупционного бюро - они решили, что в финале будут три человека и Кабмин будет одного из них выбирать

Об этом в эфире Еспресо заявил глава совета общественного контроля (РГК) НАБУ Марк Савчук.

"В конкурсе на главу НАБУ были учтены ошибки конкурса на главу САП. Мы рассчитываем, что этот конкурс пройдет лучше, потому что он лучше построен. Там у международников есть решающий конкурс. На него пришли 74 человека, 20 не сдали знание законов. Сейчас есть 50 человек, которые будут сдавать разные тесты и проходить собеседование", - отметил Савчук.

По его словам, когда останется двадцать кандидатов, РГК и антикоррупционные активисты будут подробно рассказывать о каждом кандидате, имеющем потенциальные шансы на выигрыш.

Читайте также: НАБУ может функционировать без директора, но глава - это защита от влияний, - председатель совета общественного контроля Бюро Савчук

"Офис президента и власти заложили небольшой казус в конкурс - они почему-то решили, что в финале будут три человека и Кабмин будет одного из них выбирать. Они надеются, что из этих трех получится получить кого-то одного, с которым можно договориться условно. Конкурс определяет победителя, его надо назначить. Наша задача - чтобы все трое финалистов были хорошими", - подчеркнул глава РГК.

Он рассказал о настроениях в НАБУ.

"Они говорят, что если придет человек, который не хочет работать, они просто вытеснят его из структуры. Они говорят, что потратили много сил, чтобы создать нормальный правоохранительный орган и они не собираются давать успешно работать лояльному руководителю", - подытожил Савчук. .

  • Украина пообещала МВФ провести конкурс на директора НАБУ до апреля 2023 года.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Президент Украины
НАБУ
Читайте также:
9 января, 2023 понедельник
На Бахмутском направлении враг пытается количеством продавить позиции ВСУ, - командир роты батальона "Свобода" Нацгвардии
путін
7 января, 2023 суббота
"Собрали в полночь слушать речь Путина": Тяжело раненый в Макеевке рассказал, как там погибли мобилизованные из Саратова
Морська піхота, ЗСУ, українські військові
9 января, 2023 понедельник
Именно сегодня произошло обострение боевых действий на Бахмутском фронте, – солдат-гранатометчик ВСУ Сиротюк
Киев
-5°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 40.06
    Покупка 40.06
    Продажа 40.76
  • EUR
    Покупка 41.77
    Продажа 42.84
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2023, вторник
10 января
12:42
В Италии объяснили, почему медлят с предоставлением Украине систем ПВО
12:35
Россияне под Очаковым уничтожили законсервированный состав противокорабельных мин времен Второй мировой
12:27
Минюст Украины просит суд взыскать активы российского олигарха Дерипаски
12:09
Малиновский попрощался с "Аталантой" и обратился к фанам "Марселя"
12:09
OPINION
Почему Россия – не Османская империя
12:06
В Молдове в настоящее время находятся 80 тыс. беженцев из Украины
12:01
В Минздраве заявили, что в Украине пока не обнаружили новый штамм коронавируса
11:14
Количество зарегистрированных из-за нарушения закона о декоммунизации производств возросло в 5 раз по сравнению с 2021 годом
10:54
В Днепропетровской области задержали агента РФ, который наводил ракеты на ТЭС и "охотился" за ПВО
10:53
Армения отказалась от проведения учений ОДКБ на своей территории
10:52
В Болгарии решение оказать Украине военную помощь обжаловали в Конституционном суде
10:46
Эксклюзив
На Авдеевском направлении тише не становится, но ни одна позиция не потеряна, - глава Авдеевской ВГА Барабаш
10:45
В Украине из-за неблагоприятных метеоусловий действуют круглосуточные лимиты потребления электроэнергии, - Укрэнерго
10:31
Джошуа удивил выбором соперника после двух поражений от Усика
10:18
В Украине выросло общее количество раненых в результате боевых действий детей
10:09
Оккупанты в Мариуполе с 1 января обязали учителей, медиков и работников госучреждений получать российские паспорта, - Андрющенко
10:06
Инфографика
Курс валют в Украине на 10 января: стоимость доллара и евро в обменниках
10:05
Две украинские теннисистки победили на старте Australian Open
10:05
OPINION
Sisters Aroma и запах Меладзе
10:00
Партнерский материал
Отчет Фонда Slots City за декабрь: генераторы, дроны, военная техника, Starlink и не только
09:57
Эксклюзив
Враг с трех сторон пытается атаковать Соледар, - Згурец
09:46
Чемпион мира по футболу объявил, что прекращает выступления за сборную
09:32
Россияне 46 раз в сутки накрывали Херсонщину из разных видов оружия, есть погибшие и раненые
09:28
IBF изменила решение об обязательной защите титула Усиком
09:12
Инфографика
Россия потеряла в Украине 710 военных, 4 беспилотника и 1 судно в сутки
09:05
США, Канада и Мексика осудили антидемократические протесты в Бразилии
09:01
За сутки в Луганской области враг убил 2 и ранил 4 жителей, еще 6 человек ранил в Донецкой области
08:57
Соледар
Британская разведка объяснила, почему россияне сосредоточились на штурме Соледара
08:32
Пятикратный победитель Лиги чемпионов в 33 года объявил о завершении карьеры
08:20
Эммануель Макрон
Франция и Япония будут помогать Украине справиться с последствиями российского вторжения, - Макрон
08:02
OPINION
Российский генштаб полон поклонников жанра фантастики
07:57
Россияне из "градов" и тяжелой артиллерии обстреляли Никопольщину, повреждены дома и кафе
07:32
OPINION
Николай Княжицкий
Кто и почему тормозит ограничение "русского мира" в Украине
07:25
"Пахнет отчаянием": в США прокомментировали усиление влияния Пригожина в России
07:10
ВСУ отразили атаки россиян в районах Соледара, Бахмута, Марьинки и еще 10 населенных пунктов – возведение Генштаба
06:58
Российский телеканал "Дождь" получил лицензию на вещание в Нидерландах
06:20
Пригожин использует сообщения о ситуации в Соледаре для укрепления репутации вагнеровцев, - ISW
06:04
Впервые с начала пандемии Саудовская Аравия упразднила ограничения на осуществление хаджа
05:46
Госдеп: США стремятся изменить динамику войны в Украине предоставлением нового пакета помощи
05:34
Российский Лукойл договорился о продаже НПЗ на Сицилии
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV