Офис президента: за время войны Зеленский провел 294 сеанса видеосвязи и более 230 телефонных разговоров с лидерами мира

Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Андрей Сибига.

"За время полномасштабной войны Президент Владимир Зеленский провел 294 сеанса видеосвязи и более 230 телефонных разговоров с лидерами и руководителями правительств иностранных государств, а также 26 раз выступил перед парламентами других стран и международными организациями. Кроме того, состоялось девять визитов лидеров иностранных государств в Украину. Каждая из этих встреч и разговоров имела положительные результаты для усиления обороноспособности Украины", - говорится в сообщении.

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