Офис президента создал "Книгу палачей украинского народа"

Об этом на брифинге сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Украины Андрей Смирнов.

"Она представляет собой сборник верифицированных данных военнослужащих российской армии, совершивших и продолжающих совершать преступления на территории Украины. Этот список не является исчерпывающим и продолжает наполняться. Большой массив информации, которым мы владеем, ежедневно продолжает анализироваться и уточняться", - сказал Смирнов.

В будущем эта информация будет использоваться при доказывании преступлений в международных судах или специальных трибуналах. Книгу могут дополнять граждане Украины. Она доступна по ссылке.

"Кроме того, посредством специальной формы обратной связи каждый гражданин Украины, ставший жертвой агрессии российских военных, может узнать преступника и предоставить дополнительные сведения, которые будут использованы для фиксации факта совершения преступления, формирования, обвинения и вынесения приговора", - добавил. Андрей Смирнов.

По его словам, в Офисе президента продолжают нарабатывать материалы для основания специального трибунала по преступлению агрессии против Украины.

3 апреля Зеленский предложил создать специальную Книгу палачей, чтобы больше в мире не повторялось зверств войны.

8 июня президент анонсировал запуск реестра, который будет содержать проверенные данные о российских военных преступлениях на территории Украины и лиц, их совершавших.

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