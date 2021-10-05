Офис президента рассматривает проведение досрочных президентских выборов, - политолог

Такое мнение он высказал в эфире программы "Комментарий с Кристиной Шкудор" на Еспресо.TV.



"На Банковой уже давно есть идея провести внеочередные президентские выборы, чтобы продлить еще на 5 лет каденцию президенту Владимиру Зеленскому. При таких обстоятельствах нужно изменить некоторые законы, в том числе и о должности президента. Поскольку, если такая отставка инициируется сейчас по действующему закону самым Зеленским, то он не имеет права участвовать в президентских выборах", - пояснил Цыбулько



Цыбулько также отметил, что причиной отставки спикера Верховной Рады может быть и желание протащить несколько законов вместе. По мнению политолога, Банковая попытается изменить законодательство накануне саммита Украина - ЕС, но такие законы снова будут неэффективными и не слишком символичными как и закон об импичменте, или закон о референдуме.



"Скорее всего, главной идеей Зеленского является девальвация всех государственных институтов для того, чтобы определенная группа олигархов заменила их своими бизнес-структурами. Такие вещи являются убийством для государства", - добавил Цыбулько



Цыбулько также добавил, что отставка Разумкова - это попытка создания тотального контроля над парламентом и пренебрежение к любым прав оппозиции.



"Голосование по Стефанчуку было более чем показательно и доказывает то, что Банковая хочет контролировать парламент полностью. Сначала "слуги" голосуют за внесение вопроса, а затем голосуют против отставки. 60 голосов за отставку Стефанчука является тестовой проверкой того, кто в жесткой оппозиции к власти", - добавил Цыбулько

Напомним, 5 октября Верховная Рада отстранила от ведения заседаний спикера парламента Дмитрия Разумкова.

4 октября в Верховной Раде запущена процедура отзыва спикера парламента с должности.

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия запросил листы для сбора подписей за рассмотрение предложения о снятии Дмитрия Разумкова с должности председателя Верховной Рады.

Впоследствии, в Раде подготовили подписные листы за отставку Дмитрия Разумкова с должности спикера парламента.

Председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что увольнение и назначение нового спикера ВР вместо Дмитрия Разумкова парламент рассмотрит не раньше среды, 6 октября .