Об этом сообщили в Офисе президента, передает Бабель .

Советниками Андрея Ермака являются:

Виктория Романова;

Татьяна Гайдученко;

Лилия Пашинная;

Александр Козенко;

Андрей Гота;

Вадим Голомазов;

Михаил Подоляк (вне штата);

Дария Заровна (вне штата, спикера Андрея Ермака);

Сергей Лещенко (вне штата);

Елена Говорова (вне штата);

Дмитрий Дячук (вне штата);

Вадим Потаев (вне штата);

Сергей Куницын (вне штата);

Сергей Неклева (вне штата);

Руслан Магомедов (вне штата);

Тимофей Милованов (вне штата);

Михаил Пасечник (вне штата);

Адомас Аудицкас (вне штата);

Николай Беззубенко (вне штата);

Сергей Матиенко (вне штата);

Сергей Дембовский (вне штата);

Александр Роднянский (вне штата);

Сергей Конохов (вне штата);

Юрий Богуцкий (вне штата);

Юлия Синькевич (вне штата);

Владислав Белоцкий (вне штата);

Елена Лысак (вне штата).

К советникам Офиса президента относятся:

Алексей Арестович;

Сергей Симак;

Александр Закорецкий;

Михаил Черненок;

Андрей Петрив;

Игорь Веремий;

Владислав Власюк;

Артем Шило;

Довыдач Виткаускас;

Виктория Шторм;

Маркиян Ключковский.

Все советники ОП – внештатные.

19 августа Украинская неделя написала, что Алексея Арестовича нет в перечне ни штатных, ни внештатных советников руководства Офиса президента.

20 августа советник главы ОП Михаил Подоляк заявил, что Алексей Арестович является советником Офиса президента .

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