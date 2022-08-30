Офис президента предоставил списки советников: в одном из списков есть Арестович
Алексей Арестович является советником Офиса президента, хотя сначала работал советником главы ОП Андрея Ермака
Об этом сообщили в Офисе президента, передает Бабель .
Советниками Андрея Ермака являются:
- Виктория Романова;
- Татьяна Гайдученко;
- Лилия Пашинная;
- Александр Козенко;
- Андрей Гота;
- Вадим Голомазов;
- Михаил Подоляк (вне штата);
- Дария Заровна (вне штата, спикера Андрея Ермака);
- Сергей Лещенко (вне штата);
- Елена Говорова (вне штата);
- Дмитрий Дячук (вне штата);
- Вадим Потаев (вне штата);
- Сергей Куницын (вне штата);
- Сергей Неклева (вне штата);
- Руслан Магомедов (вне штата);
- Тимофей Милованов (вне штата);
- Михаил Пасечник (вне штата);
- Адомас Аудицкас (вне штата);
- Николай Беззубенко (вне штата);
- Сергей Матиенко (вне штата);
- Сергей Дембовский (вне штата);
- Александр Роднянский (вне штата);
- Сергей Конохов (вне штата);
- Юрий Богуцкий (вне штата);
- Юлия Синькевич (вне штата);
- Владислав Белоцкий (вне штата);
- Елена Лысак (вне штата).
К советникам Офиса президента относятся:
- Алексей Арестович;
- Сергей Симак;
- Александр Закорецкий;
- Михаил Черненок;
- Андрей Петрив;
- Игорь Веремий;
- Владислав Власюк;
- Артем Шило;
- Довыдач Виткаускас;
- Виктория Шторм;
- Маркиян Ключковский.
Все советники ОП – внештатные.
- 19 августа Украинская неделя написала, что Алексея Арестовича нет в перечне ни штатных, ни внештатных советников руководства Офиса президента.
- 20 августа советник главы ОП Михаил Подоляк заявил, что Алексей Арестович является советником Офиса президента .
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