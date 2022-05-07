Офис президента отреагировал на данные СМИ о выводе российских войск из Сирии
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал сообщение израильских медиа о переброске российских военных из Сирии в Украину
Об этом он написал в Twitter.
"Россия срочно выводит силы из Сирии, передавая военные базы КСИР, пишут СМИ Израиля. Москва сдает позиции в регионе, чтобы подбросить немного дров (которые ничего не решают) в жерло войны в Украине. Все ведь идет "по плану", да? Что ж, план был великолепен. Надежен, как швейцарские часы", - отметил Подоляк.
6 мая израильский специализированный сайт в области военной разведки Debkafile сообщил, что РФ выводит свои силы из Сирии для переброски в Украину. Военные источники издания заявили, что Россия передает базы, где находились ее силы, иранским военным из Корпуса стражей исламской революции и организации "Хезболла".
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
31.34
Покупка 31.34Продажа 32.02
-
EUR
Покупка 32.92Продажа 33.78
- Актуальное
- Важное