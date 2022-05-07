Офис президента отреагировал на данные СМИ о выводе российских войск из Сирии

Об этом он написал в Twitter.

"Россия срочно выводит силы из Сирии, передавая военные базы КСИР, пишут СМИ Израиля. Москва сдает позиции в регионе, чтобы подбросить немного дров (которые ничего не решают) в жерло войны в Украине. Все ведь идет "по плану", да? Что ж, план был великолепен. Надежен, как швейцарские часы", - отметил Подоляк.

6 мая израильский специализированный сайт в области военной разведки Debkafile сообщил, что РФ выводит свои силы из Сирии для переброски в Украину. Военные источники издания заявили, что Россия передает базы, где находились ее силы, иранским военным из Корпуса стражей исламской революции и организации "Хезболла".

???????? срочно выводит силы из Сирии, передавая военные базы КСИР, пишут СМИ Израиля. Москва сдает позиции в регионе, чтобы подкинуть чуть-чуть дров (которые ничего не решают) в жерло войны в ????????. Все же идет «по плану», да? Что ж, план был отличный. Надежны, как швейцарские часы. – Михаил Подоляк (@Podolyak_M) May 7, 2022