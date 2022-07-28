Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Офис президента не считал Венедиктову достаточно послушной. Вспомним, когда она отказалась подписывать подозрение пятому президенту Украины Петру Порошенко, которое было сфабриковано. Это вызывало сомнения в ее лояльности в Офисе. Когда есть независимый прокурор САП, то, безусловно, власти хотели бы иметь полностью лояльного генерального прокурора", - объяснил Княжицкий.

Нардеп также добавил, что сейчас на должности генерального прокурора политическая фигура, полностью зависящая от власти и это несет за собой определенные риски.

"Он является опытным адвокатом и юристом. Надеюсь, что он будет больше прислушиваться к закону, чем к политическим пожеланиям своих однопартийцев. С фракцией ЕС встреч не было, а с другой фракцией он встречался. Определенная политическая ангажированность прослеживается", - отметил Княжицкий.

19 июля за увольнение Ирины Венедиктовой с должности генерального прокурора Украины проголосовала Верховная Рада.

27 июля президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду проект постановления о назначении генеральным прокурором Андрея Костина.

27 июля Рада назначила Андрея Костина генеральным прокурором.

Владимир Зеленский подписал указ о назначении Андрея Костина на должность генерального прокурора Украины

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