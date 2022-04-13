Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на брифинге после встречи с президентами Польши, Литвы, Латвии и Эстонии.

"Я как президент и наш Офис официально не получали обращения президента Германии и офиса президента Германии по поводу визита в Украину. У нас страна свободная и мы готовы быть транзитным государством, если это вопросы экономические, а не политические, - сказал Зеленский. - Второе. Завтра. будет 50 дней войны… Я думаю, что мы можем себе позволить, зная, что каждый день мы теряем людей, быть среди тех, кто нас реально поддерживает, среди реальных друзей. Я считаю, что реальных друзей много не бывает. Мы довольны этим количеством" .

Напомним, 12 апреля стало известно, что президент Германии Штайнмайер собирался в Киев, но Зеленский отказался встречаться с ним.

Посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил , что Штайнмайер не желанный гость, Киев был бы рад немецкому канцлеру Шольцу.

Следите за важнейшими новостями Львова, региона, Украины и мира вместе с "Эспрессо.Запад"! Подписывайтесь на нашу facebook-страницу .