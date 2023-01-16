Если вы ждете реакции Офиса президента на выходки своих посипак вроде Арестовича, вы ничего не понимаете в психологии ермакоподобных.

Реакции не последует. Вернее, будет, но максимально травоядная. Выйдет какой-то незначительный персонаж и скажет что-нибудь незначительное, вроде, что все ошибаются, будет расследование и бла-бла-бла.

Напомню, если кто-нибудь забыл: кумиры Офиса президента – Путин, Лукашенко, Эрдоган, Си Цзиньпин. В ОП вдохновляются и копируют их стиль государственного управления. Война ничего не изменила в этих предпочтениях

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Напомню, если кто-нибудь забыл: кумиры Офиса президента – Путин, Лукашенко, Эрдоган, Си Цзиньпин. В ОП вдохновляются и копируют их стиль государственного управления.

Война ничего не изменила в этих предпочтениях. Путин стал врагом, но именно путинскую модель копируют в Офисе президента, когда строят вертикаль абсолютной власти и уничтожают независимые институты.

Если вы хотите увидеть, как будет развиваться ситуация с Арестовичем, представьте, что подобный кейс произошел в России. Разве сдал бы Путин Пескова, если бы тот наладил? Нет. Напротив. Чем сильнее давление, тем упрямее Путин защищал бы своего посипаки.

Как это возможно? Где логика? – спросите вы. И будете не правы. Ибо логика есть. Просто это тоталитарная логика, и вы ее не понимаете.

В тоталитарной логике рейтинги не имеют значения вообще. Имеет значение только власть и покорность тех, кто ее обеспечивает

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Вы думаете, что для политика имеют значение рейтинги, которые упадут после плохих решений. Поэтому политикам делать дурацких вещей не стоит, чтобы не раздражать избирателя. А в тоталитарной логике рейтинги не имеют значения вообще. Имеет значение только власть и смирение тех, кто ее обеспечивает.

Поэтому вы можете писать петиции, гамнить Арестовича в соцсетях, критиковать даже самого президента, но это ни к чему не приведет. Ибо рейтинги не имеют значения в тоталитарной логике. Власть уже захвачена и теперь в Офисе президента нет нужды в рейтингах. Есть потребность в сохранении власти. И Арестович здесь важен, а вы все – нет.

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Об авторе: Сергей Марченко, эксперт рынка труда, блоггер.

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