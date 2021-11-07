Офис президента не имеет подтвержденной информации о стягивании войск РФ к границе, - представитель Зеленского
В Офисе президента нет подтвержденной информации о стягивании российских войск к границе с Украиной
Об этом заявил спикер президента Украины Владимира Зеленского Сергей Никифоров, сообщает телеканал "Дом" .
По его словам, Владимир Зеленский обсуждал с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным информацию о стягивании российских войск на украинскую границу и он ее не подтвердили.
"Президент провел селекторное совещание, которое преимущественно было посвящено ситуации с распространением коронавируса в Украине, но обсуждались и другие моменты, в частности вопросы безопасности. Имел слово главнокомандующий Вооруженными силами Украины. Он не рассказал ни о чем, что должно было как-то насторожить", - заверил. Никифоров.
Он отметил, что в Минобороны сообщения о наращивании присутствия русских войск называют элементом психологического и пропагандистского давления и не подтверждают их.
Никифоров добавил, что остается открытым вопрос, правдива ли эта информация, которую распространяют американские СМИ, и зачем они ее распространяют.
"Офис президента в настоящее время не имеет никакой подтверждающей информации", - подчеркнул спикер Зеленского.
- Напомним, 31 октября американское издание The Washington Post обнародовало информацию о том, что США и ЕС фиксируют стягивание российских войск к границе с Украиной.
- Впоследствии американское издание Politico обнародовало снимки со спутника, свидетельствующие о стягивании Россией войск и техники в границы Украины.
- Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил , что публикация американского издания Politico о наращивании войск на границе с Украиной является "вбросом".
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