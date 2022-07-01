Офис президента не готов назначать людей в Конституционный Суд по прозрачной процедуре отбора, - юрист Загребельская
Государственный уполномоченный Антимонопольного комитета Украины 2015-2019 гг. Агия Загребельская считает, что в Офисе президента не хотят назначать людей в Конституционный Суд Украины по прозрачной процедуре отбора
Такое мнение она высказала в эфире телеканала "Еспресо"
"Ситуация с Конституционным Судом схожа с тем, что мы имеем с САП. Офис президента не готов назначить в Конституционный Суд независимых людей по прозрачной процедуре отбора, которые пройдут честные тесты на добропорядочность. Офис президента постоянно пытается назначить туда каких-то своих токсичных людей. Однако для Конституционного Суда Украины очень важно назначать людей по открытой процедуре отбора. Поскольку этот суд судит законы, а не людей", - пояснила Загребельская.
Загребельская подчеркнула, что Конституционный Суд Украины определяет, какой закон справедлив, а какой нет
"Конституционный Суд Украины определяет, какой закон справедлив, а какой нет. Это основы государства. За Конституционным Судом и назначениями в него очень внимательно будут наблюдать международные партнеры. Это один из самых приоритетных вопросов для их внимания. Для международных партнеров важно, чтобы Украина оставалась демократическим государством", - добавила Загребельская.
- 26 мая заместитель главы ОП Андрей Смирнов подверг критике реформу Конституционного Суда и считает, что следует переосмыслить его существование
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