Такое мнение она высказала в эфире телеканала "Еспресо"

"Ситуация с Конституционным Судом схожа с тем, что мы имеем с САП. Офис президента не готов назначить в Конституционный Суд независимых людей по прозрачной процедуре отбора, которые пройдут честные тесты на добропорядочность. Офис президента постоянно пытается назначить туда каких-то своих токсичных людей. Однако для Конституционного Суда Украины очень важно назначать людей по открытой процедуре отбора. Поскольку этот суд судит законы, а не людей", - пояснила Загребельская.

Загребельская подчеркнула, что Конституционный Суд Украины определяет, какой закон справедлив, а какой нет

"Конституционный Суд Украины определяет, какой закон справедлив, а какой нет. Это основы государства. За Конституционным Судом и назначениями в него очень внимательно будут наблюдать международные партнеры. Это один из самых приоритетных вопросов для их внимания. Для международных партнеров важно, чтобы Украина оставалась демократическим государством", - добавила Загребельская.