Офис президента хочет создать силовое суперобразование, концентрация полномочий в одном ведомстве превратит его в КГБ, - политэксперт Кулик

Об этом в эфире Еспресо сказал политический эксперт Виталий Кулик.

"Вся история вокруг закона о СБУ, о переформатировании структур силового блока свидетельствует о желании Банковой создать суперобразование - наделить полномочиями силовиков, объединить структуры в одну и переформировать полномочия в пользу одной из структур", - отметил он.

Кулик добавил, что, возможно, в условиях войны это имеет смысл.

"Здесь есть опасность. Концентрация полномочий в одном силовом ведомстве превратит его в КГБ - это то, за что нас критиковали западные партнеры. Мы сейчас наблюдаем попытку консолидировать в одной структуре и зациклить ее на управление Банковой и самого президента. Это и определяет кадровые изменения в силовом блоке", - сказал политэксперт.