Офис президента хочет создать силовое суперобразование, концентрация полномочий в одном ведомстве превратит его в КГБ, - политэксперт Кулик
Концентрация полномочий в одном силовом ведомстве превратит его в КГБ СССР
Об этом в эфире Еспресо сказал политический эксперт Виталий Кулик.
"Вся история вокруг закона о СБУ, о переформатировании структур силового блока свидетельствует о желании Банковой создать суперобразование - наделить полномочиями силовиков, объединить структуры в одну и переформировать полномочия в пользу одной из структур", - отметил он.
Кулик добавил, что, возможно, в условиях войны это имеет смысл.
"Здесь есть опасность. Концентрация полномочий в одном силовом ведомстве превратит его в КГБ - это то, за что нас критиковали западные партнеры. Мы сейчас наблюдаем попытку консолидировать в одной структуре и зациклить ее на управление Банковой и самого президента. Это и определяет кадровые изменения в силовом блоке", - сказал политэксперт.
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