Об этом рассказал популярный шрифтовый дизайнер Богдан Гдаль.

"Передайте, пожалуйста, в Комиссию государственных наград и геральдики и в Офис президента, что писать российским псевдоисторическим шрифтом на наградах и боевых флагах во время войны – это дичь, так не должно быть. Тем более, когда у ВСУ есть новый правильный брендбук, который это регулирует", - написал он в твиттер.

Богдан Гдаль обратил внимание, что в оформлении геральдики вновь созданного Корпуса морской пехоты использован российский шрифт "ижица" Светланы Ермолаевой.

Фото: коллаж Богдан Гдаль

Почему не используют разработанный брендбук для ВСУ

"Этот шрифт стал уже визитной карточкой "русского мира", и используется повсюду, где россияне хотят подчеркнуть привязку к истории древней Руси в своей извращенной редакции. Всякие ЛНРы, БНРы используют именно его", - говорит шрифтовый дизайнер.

Фото: Гвардия наступления

Львовский пластун и украинский военный Тарас Ищик, один из тех, кто разработал официальный брендбук для ВСУ, в комментариях написал, что, к сожалению, до руководства государства в этом вопросе пока "не достучаться".

"В ВСУ брендбук закладывает церемонийный шрифт, но это, к сожалению, не влияет на указы президента, которые выходят после согласования с Комиссией госнаград. Надеемся, когда-нибудь там услышат", - пишет Ищик.

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Отметим, что в феврале этого года улучшили брендбук ВСУ, упорядочив его и разнообразив. Появилась подробная методика о том, как оформлять визуал – "Руководство по использованию графического стиля в визуальной коммуникации". В ней все цвета расписаны по кодам, шрифты регламентированы, макеты от визиток и до бордов.

"Ключевое, что размещено в брендбуке, – логотипы разных видов войск ВСУ, – рассказал Тарас Ищик. – Также там закреплены англоязычные названия. Кроме того, есть перечень сувенирной продукции. Также мы создали уникальный шрифт для нашей армии. Он современный и одновременно имеет милитаристский вид. Это для внешней коммуникации. А шрифт "воля" создали для грамот и благодарностей".

Над фундаментальной разработкой стиля для Вооруженных Сил Украины работала команда дизайнеров и коммуникационников, в частности, автор шрифта e-Ukraine Дмитрий Растворцев, художники Виталий Гайдукович, Олекса Руденко, Орест Пидлисецкий и другие.

Фото: брендбук ВСУ

Фото: брендбук ВСУ

Как возник российский шрифт "ижица"

В 1988 году гарнитуру этого шрифта на основе наборного прямого полуустава Российской академии наук конца 19 века разработала Светлана Ермолаева. Шрифтовый дизайнер Богдан Гдаль отмечает, что шрифт предназначался для воспроизведения старославянских текстов в энциклопедиях и научных статьях, но, оцифрованный в 1992 году ПараГрафом, с чрезвычайной скоростью распространился по всем славянским странам, пользующимся кириллицей.

О том, как этот шрифт стал частью государственной символики еще в 2021 году, Богдан Гдаль объяснял в статье для Исторической правды "Шрифтовая зрада". В частности, обращая внимание, что "ижица" присутствует на табличке Офиса президента, "кочуя" от администрации одного президента Украины к другому.

Фото: коллаж Богдан Гдаль

"Шрифт "ижица" у нас очень любят церковники, особенно, УПЦ МП, его используют на сайтах, вывесках, этикетках, где надо как-то подчеркнуть общую "великую и безраздельную историю" или "силу православия". Ну и по инерции или незнанию он порой всплывает и у проукраинских сил. Потому что имитирует стиль древнерусской эпохи. Подчеркну слово "имитирует". Потому что, как правильно заметил в своей информационной справке об этом шрифте один из самых опытных украинских шрифтовых дизайнеров Виктор Харик, он является именно имитационным. Потому что не повторяет исторических форм тех времен. А пытается их имитировать на основе современных форм букв", - отметил Богдан Гдаль.