Офис президента и МИД собрали иностранных дипломатов, чтобы рассказать о создании международного трибунала
Офис президента и МИД провели в Киеве брифинг для иностранных дипломатов по подготовке Украины к созданию Специального международного трибунала по преступлению агрессии против Украины
Об этом рассказал посол ЕС в Украине Матти Маасикас у себя в twitter.
"Дипломаты в Киеве были проинформированы Офисом президента и МИД Украины о подготовке Украины к созданию международного трибунала по делу об агрессии. Нельзя терять ни минуты, чтобы начать работать над конкретными планами!", - говорится в сообщении Маасикаса.
- По состоянию на 6 августа было известно, что трибунал по военной агрессии Путина против Украины будет создан в течение нескольких месяцев и до конца года появится проект его устройства.
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