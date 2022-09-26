Об этом рассказал посол ЕС в Украине Матти Маасикас у себя в twitter.

"Дипломаты в Киеве были проинформированы Офисом президента и МИД Украины о подготовке Украины к созданию международного трибунала по делу об агрессии. Нельзя терять ни минуты, чтобы начать работать над конкретными планами!", - говорится в сообщении Маасикаса.

По состоянию на 6 августа было известно, что трибунал по военной агрессии Путина против Украины будет создан в течение нескольких месяцев и до конца года появится проект его устройства.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb