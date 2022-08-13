Об этом "Еспресо" заявила волонтер Дана Яровая.

"Такое впечатление, что в головах представителей Офиса президента война завершилась. Сейчас они больше думают о своих рейтингах и политике, чем о защите государства", — отметила волонтер.

В то же время она рассказала, что несколько партий предложили ей идти в политику, поэтому она решила баллотироваться в парламент следующего созыва. Таким образом, она растолковала недавний скандал с представительницей партии "Слуг Народа" депутатом Марьяной Безуглой, которая обвинила Дарью и других волонтеров в зарабатывании на волонтерстве. По мнению Яровой Безуглая видит в ней сильного конкурента, а потому "начала травить". "Это началось еще с проекта календаря "Как ведьма скажет”, с помощью которого мы уже собрали почти полтора миллиона гривен для военных", — отметила волонтер.

Напомним, что на днях разгорелся скандал, начавшийся с сообщения народной депутатки Ирины Геращенко, которая написала о помощи для Вооруженных сил Украины. В частности, речь шла об 11 бронированных машинах для наших десантников. Марьяна Безуглая отреагировала на сообщение и обвинила Геращенко в двуличности. В защиту Ирины стали волонтеры, которых позже Безуглая назвала фейковыми и обвинила в зарабатывании на волонтерстве.

После того история приобрела новое развитие. Дана Яровая пригласила нардепку к себе в волонтерский центр, чтобы помочь принять паллеты с гуманитарной помощью, поставить на учет, рассортировать и так далее. Чтобы она поняла, чем занимается Дана. Безуглая на приглашение не ответила. Но и дальше продолжила обвинение на странице Даны Яровой, в частности оскорбляя ее внешний вид.

В то же время в защиту Яровой стали другие волонтеры. Например, спикер сообщества InformNapalm и действующий военнослужащий Михаил Макарук обратился в парламентский комитет по вопросам национальной безопасности с требованием дать надлежащую оценку действиям Безуглой, направленные на дискредитацию волонтерского движения в Украине и срыв общественной поддержки Сил Обороны Украины.

Напомним, Дана Яровая сейчас активно собирает зимнюю амуницию для войск. Ранее в интервью нашей журналистке она отметила, что армия совсем не готова к зиме.

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