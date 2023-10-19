Офис омбудсмена промониторил военно-врачебные комиссии: Лубинец рассказал о результатах

Об этом сообщил омбудсмен Дмитрий Лубинец.

"Наш Офис осуществил мониторинг 100% ВЛК. В наш институт регулярно обращались заявители, которые отметили более десятка возмутительных нарушенных прав, связанных с работой ВЛК. Так, с начала 2023 года уже поступило 1 093 обращения. года, продолжился и в 2023-м", - написал он.

Лубинец отметил, что в августе были зафиксированы положительные сдвиги по сравнению с прошлым годом, однако работники Офиса выявили недостаточный организационный уровень проведения ВЛК, значительные нарушения прав во время прохождения, которые влияют на морально-психологическое состояние.

Он добавил, что мониторинг был организован по двум направлениям: ВЛК территориальных центров комплектования и госпитальные гарнизонные ВЛК и отдельно - ВЛК гражданских лечебных учреждений.

"Работники Офиса осуществили 833 выездных и безвыездных (документальных) мониторинга, что составляет 100%. Охвачены все области, в том числе - прифронтовые. Осуществлен мониторинг работы 445 ВЛК ТЦК, 388 госпитальных, гарнизонных ВЛК", - написал омбудсмен

Лубинец отметил, что после визитов и проработанных обращений был выявлен и подтвержден ряд проблем соблюдения прав человека.

Ряд из них:

отсутствие единого реестра военнообязанных с соответствующим наполнением по историям болезни;

формальность в прохождении ВЛК ("Жалобы есть? Нет? Пригоден!");

коррупционная составляющая;

несоблюдение электронной очереди;

невыполнение требования постановления правительства о приобщении к медосмотрам гражданских учреждений здравоохранения и другое.

"Наш Офис станет инициатором осуществления рабочей группы с участием всех ответственных государственных ведомств, чтобы заложить фундамент для разработки или урегулирования действующих нормативно-правовых актов, касающихся прохождения ЛКК, к сегодняшним вызовам", - подытожил омбудсмен.