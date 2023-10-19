Офис омбудсмена промониторил военно-врачебные комиссии: Лубинец рассказал о результатах
Сотрудники Офиса уполномоченного Верховной Рады по правам человека провели мониторинг 100% военно-врачебных комиссий
Об этом сообщил омбудсмен Дмитрий Лубинец.
"Наш Офис осуществил мониторинг 100% ВЛК. В наш институт регулярно обращались заявители, которые отметили более десятка возмутительных нарушенных прав, связанных с работой ВЛК. Так, с начала 2023 года уже поступило 1 093 обращения. года, продолжился и в 2023-м", - написал он.
Лубинец отметил, что в августе были зафиксированы положительные сдвиги по сравнению с прошлым годом, однако работники Офиса выявили недостаточный организационный уровень проведения ВЛК, значительные нарушения прав во время прохождения, которые влияют на морально-психологическое состояние.
Он добавил, что мониторинг был организован по двум направлениям: ВЛК территориальных центров комплектования и госпитальные гарнизонные ВЛК и отдельно - ВЛК гражданских лечебных учреждений.
"Работники Офиса осуществили 833 выездных и безвыездных (документальных) мониторинга, что составляет 100%. Охвачены все области, в том числе - прифронтовые. Осуществлен мониторинг работы 445 ВЛК ТЦК, 388 госпитальных, гарнизонных ВЛК", - написал омбудсмен
Лубинец отметил, что после визитов и проработанных обращений был выявлен и подтвержден ряд проблем соблюдения прав человека.
Ряд из них:
- отсутствие единого реестра военнообязанных с соответствующим наполнением по историям болезни;
- формальность в прохождении ВЛК ("Жалобы есть? Нет? Пригоден!");
- коррупционная составляющая;
- несоблюдение электронной очереди;
- невыполнение требования постановления правительства о приобщении к медосмотрам гражданских учреждений здравоохранения и другое.
"Наш Офис станет инициатором осуществления рабочей группы с участием всех ответственных государственных ведомств, чтобы заложить фундамент для разработки или урегулирования действующих нормативно-правовых актов, касающихся прохождения ЛКК, к сегодняшним вызовам", - подытожил омбудсмен.
- 25 августа правительство приняло существенную реформу для модернизации ВЛК, в частности, введение электронного документооборота во время прохождения комиссии.
- 30 августа президент Украины Владимир Зеленский провел заседание СНБО, на котором объявил о проверке системы ВЛК по всей стране, в частности, на предмет коррупции и целесообразности принятых решений о непригодности к военной службе.
- 3 сентября Минобороны утвердило новое расписание болезней для ВЛК, согласно которому оценивается пригодность к военной службе и упорядочено прохождение службы ограничено пригодными.
- 7 сентября министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко сообщил , что Минздрав совместно с правоохранителями проверят решение военно-врачебных комиссий по ограниченной пригодности к военной службе, выданным после начала полномасштабной войны.
- 12 сентября Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о проверке решений военно-врачебных комиссий, принятых с 24 февраля 2022 года.
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