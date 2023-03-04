Офис Международного уголовного суда: правительство утвердило проект соглашения

Об этом сообщили в telegram-канале Офиса генерального прокурора.

Об этом во время выступления на конференции "United for Justice" во Львове заявил Генеральный прокурор Андрей Костин в присутствии прокурора Международного уголовного суда Карима Хана и других высоких гостей.

"Открытие офиса МКС в Украине позволит нам еще более интенсивно сотрудничать и усилит работу непосредственно на местах", - подчеркнул Андрей Костин.

Кроме того, он также выразил искреннюю благодарность лично Кариму Хану и его команде за инициативу немедленно начать расследование военных и других международных преступлений в Украине после полномасштабного вторжения.

Известно, что соглашение будет способствовать созданию и надлежащему функционированию Офиса Международного уголовного суда в Украине.