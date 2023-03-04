Офис Международного уголовного суда: правительство утвердило проект соглашения
Правительство приняло проект Соглашения между Кабинетом Министров Украины и Международным уголовным Судом о создании Офиса Международного уголовного суда в Украине
Об этом сообщили в telegram-канале Офиса генерального прокурора.
Об этом во время выступления на конференции "United for Justice" во Львове заявил Генеральный прокурор Андрей Костин в присутствии прокурора Международного уголовного суда Карима Хана и других высоких гостей.
"Открытие офиса МКС в Украине позволит нам еще более интенсивно сотрудничать и усилит работу непосредственно на местах", - подчеркнул Андрей Костин.
Кроме того, он также выразил искреннюю благодарность лично Кариму Хану и его команде за инициативу немедленно начать расследование военных и других международных преступлений в Украине после полномасштабного вторжения.
Известно, что соглашение будет способствовать созданию и надлежащему функционированию Офиса Международного уголовного суда в Украине.
- Президент Владимир Зеленский вместе с президентом Европейского парламента Робертой Мецолой пообщались со студентами заведений высшего образования Львовской области в субботу, 4 марта.
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