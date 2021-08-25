Офис "Харьковского антикоррупционного центра" ограбили
В Харькове ограбили офис антикоррупционного центра
Об этом сообщил Интерфакс-Украина председатель правления Харьковского антикоррупционного центра Дмитрий Булах.
"Это произошло в выходные. Мы пришли на работу и обнаружили, что вынесли ноутбуки, видеотехнику и другое оборудование. Офис напротив также ограбили", - сказал Булах.
Он не исключил, что это событие связано с деятельностью организации, отметив вместе с тем, что арендаторы другого пострадавшего офиса никоим образом не связаны с антикоррупционными расследованиями.
Сотрудники Харьковского антикоррупционного центра сообщили об ограблении в полицию. Получить комментарий правоохранителей агентству пока не удалось.
Харьковский антикоррупционный центр создан в 2015 году. Сначала существовал как общественная инициатива, с 2016 года - как общественная организация. Организация мониторит деятельность органов исполнительной власти и местного самоуправления, осуществляет антикоррупционные расследования, а также обжаловала ряд незаконных решений в судебном порядке.
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