Офис генпрокурора заочно объявил подозрение двум руководителям донецкой тюрьмы оккупантов "Изоляция"
Разоблачены и заочно уведомлены о подозрении два представителя российских незаконных вооруженных формирований - руководители и организаторы подпольной тюрьме "Изоляция"
Об этом сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора.
Им инкриминируют участие в незаконных военизированных формированиях, торговлю людьми, создание преступной организации и нарушенияе законов и обычаев войны, жестокое обращение с гражданским населением.
По данным следствия, с 2014 года житель Донецкой области, ранее служивший во французском Иностранном Легионе и участвовавший в боевых действиях в Сирии, занял должность "руководителя центра спецопераций министерства государственной безопасности "ДНР".
Вместе со своим заместителем - бывшим предпринимателем - по указанию кураторов из РФ они организовали в Донецке, на территории завода изоляционных материалов, подпольную тюрьму, где совершались тяжкие и особо тяжкие преступления.
Подозреваемые держат в незаконном плену военнослужащих ВСУ и гражданских лиц, имеющих проукраинскую позицию.
Вместе с "подчиненными" они применяют к задержанным пытки, издеваются над ними, пытают током, лишают пищи и воды и содержат в нечеловеческих условиях.
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