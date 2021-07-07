Офис генпрокурора заочно объявил подозрение двум руководителям донецкой тюрьмы оккупантов "Изоляция"

Об этом сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора.

Им инкриминируют участие в незаконных военизированных формированиях, торговлю людьми, создание преступной организации и нарушенияе законов и обычаев войны, жестокое обращение с гражданским населением.



По данным следствия, с 2014 года житель Донецкой области, ранее служивший во французском Иностранном Легионе и участвовавший в боевых действиях в Сирии, занял должность "руководителя центра спецопераций министерства государственной безопасности "ДНР".



Вместе со своим заместителем - бывшим предпринимателем - по указанию кураторов из РФ они организовали в Донецке, на территории завода изоляционных материалов, подпольную тюрьму, где совершались тяжкие и особо тяжкие преступления.

Подозреваемые держат в незаконном плену военнослужащих ВСУ и гражданских лиц, имеющих проукраинскую позицию.



Вместе с "подчиненными" они применяют к задержанным пытки, издеваются над ними, пытают током, лишают пищи и воды и содержат в нечеловеческих условиях.