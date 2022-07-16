Офис генпрокурора зафиксировал в Украине уже более 23 тыс. военных преступлений российских оккупантов

Об этом сообщает Офис генерального прокурора по телеграмме.

По данным ОГП, зарегистрировано 23370 преступлений агрессии и военных преступлений. Это, в частности, нарушение законов и обычаев войны, планирование или развязывание и ведение агрессивной войны, пропаганда войны и т.д.

Кроме того, зафиксировано 11 270 преступлений против национальной безопасности – посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, коллаборационная деятельность, пособничество государству агрессору, диверсии и другие.

Согласно информации Офиса генпрокурора, по магистральным делам по агрессии против Украины подозревается 624 представителя военно-политического руководства РФ – министры, депутаты, военное командование, должностные лица, руководители правоохранительных органов, разжигатели войны и пропагандисты кремля.

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