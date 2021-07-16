Львов Главная
ru ua
Львов Главная
Коронавирус
Война с Россией
Главная война с Россией Офис генпрокурора зафиксировал почти 30 тыс. преступлений РФ против Украины за время войны

Офис генпрокурора зафиксировал почти 30 тыс. преступлений РФ против Украины за время войны

16 июля, 2021 пятница
11:26
война с Россией Офис генпрокурора

В течение 2014-2020 годов зарегистрировано почти 30 000 уголовных преступлений, касающихся войны России против Украины

Об этом сообщила генеральный прокурор Ирина Венедиктова, сообщает Радио Свобода .

"Почти половина из них - по фактам терактов, каждое пятое - на участие в НЗФ, каждое восьмое - участие в террористических организациях, каждое пятнадцатое - по посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, каждое двадцатое - по госизмене, каждое пятидесятое - нарушение законов и обычаев войны. Направлено в суд более 6,5 тыс.производств", - рассказала Венедиктова.

По ее словам, в судах сейчас находятся около 25% производств.

"При отсутствии доступа к местам совершения деяний, невозможности задержать подозреваемых, отказа Интерпола объявлять их в розыск - исключительно внутренних усилий для привлечения к ответственности высших должностных лиц РФ недостаточно", - констатировала генпрокурор.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Офис генерального прокурора
Ирина Венедиктова
Читайте также:
Конор Макгрегор
14 июля, 2021 среда
Макгрегора отстранили от боев UFC
Дмитрий Песков
15 июля, 2021 четверг
Все лидеры "нормандского" формата выступают за проведение саммита, - Песков
гроза
14 июля, 2021 среда
Грозовые ливни и жара: Наталья Диденко о погоде 15 июля
Киев
+32
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 27.12
    Покупка 27.12
    Продажа 27.34
  • EUR
    Покупка 31.96
    Продажа 32.34
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2021, пятница
16 июля
15:15
"Барселона" окончательно решила избавиться от своего самого дорогого футболиста
15:14
Вакцина от Pfizer дает в 10 раз больше антител, чем CoronaVac, - ученые
15:05
В Украине объявили чрезвычайный уровень пожарной опасности
15:04
На севере Польши в ДТП погиб 34-летний украинец
15:00
Киевавтодор восстановит участок трассы "Киев - Одесса", на котором произошел сдвиг, до 3 августа, - Кубраков
15:00
Россия четвертый день подряд бьет рекорды смертности от COVID-19
14:49
Гранаты, патроны, тротил, гексоген: в Одесской и Запорожской областях СБУ нашла четыре схрона с боеприпасами
14:47
Рада может собраться на внеочередное заседание 20 июля, - Разумков
14:44
2 млн доз вакцины от Moderna должны прибыть 18 июля, - Ляшко
14:44
В Токио загадочно исчез один из олимпийцев
14:25
В Днепре активистку избили в подъезде собственного дома
14:20
снайпер
Оккупанты на Донбассе содержат значительное количество снайперов на передовых позициях, - разведка
14:17
В России под Томском исчез с радаров пассажирский самолет с 17 людьми на борту
14:14
рада голосование
Рада приняла закон об основах национального сопротивления
14:12
Обманули вкладчиков на 250 млн грн: в Украине заблокировали финансовую пирамиду
14:09
Стало известно, в каком объеме в Украине покажут Олимпиаду-2020
13:57
МВФ
МВФ ожидает больше прогресса от украинской власти для выделения транша
13:56
Тимофей Милованов
Украина дополнительно получит от МВФ $ 2,7 млрд, - Милованов
13:54
ВСУ
Рада одобрила законопроект об увеличении численности ВСУ
13:52
Пенсионная реформа. Как Украина меняла систему поддержки людей почтенного возраста
13:47
Александр Тупицкий
Тупицкого объявили о подозрении во вмешательстве в систему Госказначейства
13:43
Роналду сообщил "Ювентусу" о своем решении относительно будущего в клубе
13:37
Даниш Сидики
В Афганистане от нападения талибов погиб лауреат Пулицеровской премии
13:33
жара
Самая теплая ночь за 141 год: в Киеве обновлен очередной температурный рекорд
13:32
Рада разрешила продажу арестованного имущества через онлайн-аукционы
13:23
Россия перебросила на Донбасс
На оккупированную Луганщину прибывают колонны российской военной техники, - правозащитник
13:06
Нестор Шуфрич
Расстрел Майдана: экс-беркутовец 13 раз звонил нардепу Шуфрича 18-20 февраля, - прокурор
12:47
ВСП
Три фракции заблокировали подписание закона о Высшем совете правосудия
12:46
Денис Шмигаль
Шмыгаль назвал страны, которые согласились признать украинские COVID-сертификаты
12:44
Конор Макгрегор
Макгрегор заявил, что после операции превратился в терминатора
12:37
Виктор Орбан
Венгрия будет предлагать третью дозу вакцины от COVID-19 - Орбан
12:32
Благодаря годовым тарифам украинцы не почувствуют прыжки цены на газ в отопительный сезон, - Шмыгаль
12:23
Денис Монастирский
Рада назначила нового министра внутренних дел
12:02
сборная Украины
После Евро-2020 подорожали сразу 5 футболистов сборной Украины
12:01
вакцина
В двух городах Полтавщины 18 июля всех желающих будут вакцинировать препаратом Pfizer
11:57
Аmazon
Минцифры начало сотрудничество с Аmazon: что оно даст
11:47
В Беларуси режим пришел с обысками к журналистам "Белсата" и "Радыё Свабода": есть задержанные
11:42
Денис Шмигаль
Кабмин не намерен сокращать применение украинского языка, - Шмыгаль
11:35
Тренер Фьюри объяснил, почему у Усика нет шансов против Джошуа
11:34
Госпродпотребслужба отменила многомиллионный штраф Новой почте
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу adv@espreso.tv. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2021 ESPRESO.TV