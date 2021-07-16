Офис генпрокурора зафиксировал почти 30 тыс. преступлений РФ против Украины за время войны

Об этом сообщила генеральный прокурор Ирина Венедиктова, сообщает Радио Свобода .

"Почти половина из них - по фактам терактов, каждое пятое - на участие в НЗФ, каждое восьмое - участие в террористических организациях, каждое пятнадцатое - по посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, каждое двадцатое - по госизмене, каждое пятидесятое - нарушение законов и обычаев войны. Направлено в суд более 6,5 тыс.производств", - рассказала Венедиктова.

По ее словам, в судах сейчас находятся около 25% производств.

"При отсутствии доступа к местам совершения деяний, невозможности задержать подозреваемых, отказа Интерпола объявлять их в розыск - исключительно внутренних усилий для привлечения к ответственности высших должностных лиц РФ недостаточно", - констатировала генпрокурор.