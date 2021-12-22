Офис генпрокурора выдаст РФ белоруса, вывозившего в Украину экс-офицера ФСБ

Об этом идет речь в решении Приморского райсуда Одессы.



Гендиректора ООО "Базовый элемент" и экс-офицера ФСБ Романа Фиалковского похитили и вывезли в Украину в августе - сентябре 2018 года.



Российская полиция заявляет, что белорусы Андрей Цейко, Петр Николаенко и Виталий Юрченко проникли в его дом в Подмосковье, вкололи ему парализующий препарат и похитили вместе с автомобилем. Романа Фиалковского сначала доставили в Беларусь, а затем в Украину, где впоследствии отпустили. Злоумышленники якобы требовали у экс-офицера ФСБ 15 млн рублей и угнали автомобиль с документами на него.



Как известно, в Украине гражданин РФ пришел на пункт пропуска "Новые Яриловичи" в Черниговской области, где его задержали пограничники и обнаружили удостоверение офицера ФСБ, а также авторучку со скрытой видеокамерой.



Из-за хранения ручки Романа Фиалковского арестовали, а в марте 2019 года райсуд Репок оштрафовал его на 34 тыс. грн и отпустил на свободу.



При помощи посольства РФ в Украине он уехал из страны, после чего украинская полиция объявила его в розыск.



В России стали искать и привлекать к уголовной ответственности вывезших экс-офицера ФСБ белорусов.



В ноябре 2021 года Андрей Цейко был заключен в тюрьму почти на 10 лет, а Петр Николаенко и Виталий Юрченко пропали в Украине. Первый из них был задержан в Одессе, и 28 октября 2021 года Офис генпрокурора принял решение об экстрадиции белоруса в РФ.



"Из копий материалов, приобщенных РФ к запросу об экстрадиции (выдаче), видно, что ЛИЦО_1 (Николаенко) обвиняют в похищении и доставке на территорию Украины гражданина РФ ЛИЦО_4 (Фиалковского), который по многочисленным публикациям средств массовой информации (как украинским, так и российским) является бывшим сотрудником ФСБ РФ, поэтому похищение этого человека расценивается как спецоперация украинских спецслужб", - отметили в определении суда.



Адвокаты Петра Николаенко попросили не выдавать его РФ, а сам подозреваемый попросил предоставить ему статус беженца.



Суд удовлетворил ходатайство защиты и отменил решение Офиса генпрокурора об экстрадиции белоруса. Прокуратура подала апелляцию.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb