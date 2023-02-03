Об этом сообщил генеральный прокурор Украины Андрей Костин.

"Время прекращать кровавые гастроли россиян, которые прикрываются именем известного композитора", – написал он.

Так, Офис генпрокурора сообщил о подозрении руководителю российской частной военной компании Вагнера Евгению Пригожину.

Как установило следствие, он имел полномочия по вербовке, подготовке и управлению людьми, чтобы в дальнейшем использовать их в боевых действиях на территории Украины.

"Руководитель этого ЧВК непосредственно ответственен за тысячи военных преступлений. Он открыто признает свою роль в ведении войны против Украины и с разрешения Кремля решает кадровые вопросы, вербуя десятки тысяч заключенных. Ранее осужден за разбой, сегодня он – герой России. Преступная" элита "террористического режима", - утверждает Андрей Костин.

Пресс-служба Офиса генпрокурора также проинформировала, что Евгению Пригожину инкриминируют посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и ведение агрессивной войны (ч. 3 ст. 110, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 437 УК Украины).

Генеральный прокурор заверил, что не уйдут от ответственности и наемники ЧВК: "Прокуроры уже провели допросы двух таких бойцов, которые находятся в ЕС. Также продолжается проверка относительно причастности к военным преступлениям еще одного участника НДС, находящегося в Норвегии. Соответствующий запрос на проведение следственных действий скоро будет отправлен к нашим норвежским коллегам".