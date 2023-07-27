Офис Генпрокурора сообщил о подозрении Аристову

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Работники ГБР установили, что народный депутат внес в официальные документы заведомо недостоверные сведения о сроке его пребывания за границей, целях командировки, страны пребывания и времени возвращения в Украину.

Это было сделано для отдыха нардепа с его семьей в одной из гостиниц на территории Мальдивской Республики.

25 июля 2023 года Генеральный прокурор Украины по материалам Государственного бюро расследований и информации, распространенной в СМИ, возбудил уголовное производство по внесению ложных сведений в документы для выезда за границу заместителем председателя комитета ВР по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки.

В рамках расследования следователи Бюро выясняют, каким образом народный депутат Украины смог оказаться на отдыхе на Мальдивах, несмотря на запрет на выезд должностным лицам за границу.

В частности, изучаются обстоятельства внесения заведомо ложных сведений в официальные документы о его выезде, а именно по сроку, цели и странам командировки.

Установлено, что в середине июля 2023 года депутат находился в одном из отелей частного острова Итхаафуши, Мальдивы.

Следствием подтверждено, что в период с 05 июня по 22 июля 2023 года он находился за пределами Украины. Депутат выехал на три дня в Польшу на основании служебной командировки с целью углубления двустороннего сотрудничества с Правительством Литовской Республики.

10 июля 2023 года, находясь за границей, депутат дистанционно открыл больничный в одном из частных медицинских учреждений Киева до 19 июля 2023 года включительно. При этом в электронную систему здравоохранения были вероятно внесены недостоверные сведения, поскольку медицинское освидетельствование фактически не осуществлялось.

Также установлено, что депутат вместе с семьей – женщиной и детьми – до 22 июля находился на территории Мальдивской Республики, в гостиничном комплексе Waldorf Astoria Maldives.

Что известно о Юрии Аристове

Юрий Аристов в 2019 году был избран народным депутатом в парламент от партии "Слуга Народа". С 29 августа 2019 года Аристов возглавляет комитет по бюджету в ВР IX созыва. В декабре 2022 года Юрий Аристов был избран заместителем главы Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

11 ноября сообщалось, что Государственное бюро расследований проводило обыски у главы бюджетного комитета Совета "слуги" Юрия Аристова. Как добавляли защитники Аристова, обыск у него проводился в рамках уголовного дела, возбужденного в 2021 году.

Заместитель главы Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, нардеп партии "Слуга Народа" 48-летний Юрий Аристов 25 июля написал заявление о сложении полномочий, поскольку стало известно о его незаконном выезде на отдых на Мальдивы.

СБУ и ГБР провели обыски у нардепа Юрия Аристова, выехавшего на отдых на Мальдивы под видом "служебной командировки". Правоохранители обнаружили загранпаспорт, в котором содержатся отметки о выезде.

В четверг, 27 июля, Верховная Рада Украины поддержала прекращение депутатских полномочий Юрия Аристова.