Офис генпрокурора собирает доказательства геноцида РФ против украинцев, ведь факт депортации детей мало
Специальная группа прокуроров Офиса генпрокурора работает над созданием доказательной базы по делу геноцида РФ против украинского народа
Об этом сообщает корреспондент Радио Свободы со ссылкой на слова генпрокурора Украины Андрея Костина.
Костин пообщался с журналистами в Брюсселе, где отметил, что факт депортации украинских детей в Россию является единственным доказательством геноцида.
"Один из четких абсолютно элементов преступления геноцида – это кейс депортации детей, то есть принудительное перемещение детей из одной группы в другую. Безусловно, одного факта, который мы имеем сейчас – пока недостаточно. Поэтому в моем офисе работает специальная группа прокуроров, занимающихся расследованием. дела по геноциду, и мы постепенно идем к собранию полной доказательной базы", – сказал Костин.
Он добавил, что преступление геноцида является одним из самых сложных с точки зрения доказывания, а в истории международного права таких приговоров было всего два.
Костин сообщил, что когда он общается с международными партнерами, то главный месседж от него состоит в том, что прокуроры "не могут быть ограничены двумя приговорами предыдущих трибуналов международных, потому что преступление геноцида имеет более широкое измерение".
Он считает, что Украина соберет достаточное количество доказательств для привлечения РФ к ответственности за геноцид, но это требует времени.
"Лучшие специалисты мирового уровня, которые занимались расследованием дел по геноциду - работают с нами. То есть это займет время. Но я думаю, что мы соберем достаточное количество доказательств для того, чтобы это дело завершилось обвинительным приговором в отношении тех, кто виновен в совершении этого преступления". ", – подчеркнул Костин.
Депортация украинских детей в Россию
В условиях полномасштабного вторжения РФ массово депортирует украинских детей с оккупированных территорий Украины. Их вывозят в оккупированный Крым, Россию или Белоруссию якобы на оздоровление или на отдых в лагерях.
В марте Международный уголовный суд выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка в РФ Марии Львовой-Беловой из-за незаконной депортации украинских детей.
13 мая президент Украины Владимир Зеленский на брифинге в Риме с премьер-министристкой Италии Джорджей Мелони заявил, что точно известно о более чем 19,3 тыс. детях, которых депортировали россияне. А 29 мая уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец выступил на неформальном заседании Совбеза ООН по похищению Россией детей с оккупированных территорий Украины и рассказал, что РФ намеренно меняет законодательство, чтобы исключить возвращение украинских детей на родину и применяет для этого в том числе принудительное изменение. их гражданство на русское.
Также Лубинец отметил , что Россия не предоставляет никаких данных об украинских депортированных детях – неизвестно даже, где они находятся и в каких условиях. По его словам , россияне используют детский труд и милитаризуют украинских детей на временно оккупированных территориях.
8 июня комитет сената США поддержал проект резолюции , осуждающей похищение украинских детей Россией и называющий действия оккупантов геноцидом. Позже появились доказательства причастности Беларуси к депортации украинских детей. 27 июня белорусская оппозиция передала в Международный уголовный суд доказательства причастности к военным преступлениям самопровозглашенного главы Беларуси Александра Лукашенко и его окружения.
Глава МИД Германии Анналена Бербок призвала страны ООН объединить усилия и заставить Россию вернуть украинским родителям их детей, вывезенных против воли в РФ во время войны в Украине. А в Сенате США призвали Белый дом ввести санкции против лиц, причастных к похищению и депортации украинских детей в РФ и их незаконному усыновлению.
29 июля посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс заявила , что россияне похищают украинских детей с целью уничтожения следующего поколения защитников Украины. Тогда же российская уполномоченная по правам ребенка Мария Львова-Белова заявила , что с начала полномасштабного вторжения Россия "приняла" около 4,8 миллионов жителей Украины, из них более 700 тысяч - дети.
Уполномоченный Верховной Рады по правам человека подчеркнул , что детский омбудсмен России Львова-Белова признала, что за 2022 год ее страна депортировала сотни тысяч украинских детей, а это является прямым доказательством для Международного уголовного суда.
24 сентября нижняя палата парламента Канады единогласно приняла резолюцию об осуждении депортации украинских детей в Россию, назвав такие действия кафиров военными преступлениями и геноцидом.
В октябре международный Красный Крест призвал белорусское отделение организации отправить в отставку главу Дмитрия Шевцова, ранее подтвердившего свое участие в депортации детей с временно оккупированных российскими войсками территорий Украины.
Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко рассказал , что Россия похищает украинских детей из ВТО через гуманитарную миссию "Детям в руки", которую основала российская уполномоченная по правам детей Мария Львова-Белова.
16 октября Украина вернула домой троих мальчиков и 17-летнюю девушку, которых во время полномасштабного вторжения незаконно депортировали россияне.
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