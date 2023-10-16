Офис генпрокурора собирает доказательства геноцида РФ против украинцев, ведь факт депортации детей мало

Об этом сообщает корреспондент Радио Свободы со ссылкой на слова генпрокурора Украины Андрея Костина.

Костин пообщался с журналистами в Брюсселе, где отметил, что факт депортации украинских детей в Россию является единственным доказательством геноцида.

"Один из четких абсолютно элементов преступления геноцида – это кейс депортации детей, то есть принудительное перемещение детей из одной группы в другую. Безусловно, одного факта, который мы имеем сейчас – пока недостаточно. Поэтому в моем офисе работает специальная группа прокуроров, занимающихся расследованием. дела по геноциду, и мы постепенно идем к собранию полной доказательной базы", – сказал Костин.

Он добавил, что преступление геноцида является одним из самых сложных с точки зрения доказывания, а в истории международного права таких приговоров было всего два.

Костин сообщил, что когда он общается с международными партнерами, то главный месседж от него состоит в том, что прокуроры "не могут быть ограничены двумя приговорами предыдущих трибуналов международных, потому что преступление геноцида имеет более широкое измерение".

Он считает, что Украина соберет достаточное количество доказательств для привлечения РФ к ответственности за геноцид, но это требует времени.

"Лучшие специалисты мирового уровня, которые занимались расследованием дел по геноциду - работают с нами. То есть это займет время. Но я думаю, что мы соберем достаточное количество доказательств для того, чтобы это дело завершилось обвинительным приговором в отношении тех, кто виновен в совершении этого преступления". ", – подчеркнул Костин.

Депортация украинских детей в Россию

В условиях полномасштабного вторжения РФ массово депортирует украинских детей с оккупированных территорий Украины. Их вывозят в оккупированный Крым, Россию или Белоруссию якобы на оздоровление или на отдых в лагерях.

В марте Международный уголовный суд выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка в РФ Марии Львовой-Беловой из-за незаконной депортации украинских детей.

13 мая президент Украины Владимир Зеленский на брифинге в Риме с премьер-министристкой Италии Джорджей Мелони заявил, что точно известно о более чем 19,3 тыс. детях, которых депортировали россияне. А 29 мая уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец выступил на неформальном заседании Совбеза ООН по похищению Россией детей с оккупированных территорий Украины и рассказал, что РФ намеренно меняет законодательство, чтобы исключить возвращение украинских детей на родину и применяет для этого в том числе принудительное изменение. их гражданство на русское.

Также Лубинец отметил , что Россия не предоставляет никаких данных об украинских депортированных детях – неизвестно даже, где они находятся и в каких условиях. По его словам , россияне используют детский труд и милитаризуют украинских детей на временно оккупированных территориях.

8 июня комитет сената США поддержал проект резолюции , осуждающей похищение украинских детей Россией и называющий действия оккупантов геноцидом. Позже появились доказательства причастности Беларуси к депортации украинских детей. 27 июня белорусская оппозиция передала в Международный уголовный суд доказательства причастности к военным преступлениям самопровозглашенного главы Беларуси Александра Лукашенко и его окружения.

Глава МИД Германии Анналена Бербок призвала страны ООН объединить усилия и заставить Россию вернуть украинским родителям их детей, вывезенных против воли в РФ во время войны в Украине. А в Сенате США призвали Белый дом ввести санкции против лиц, причастных к похищению и депортации украинских детей в РФ и их незаконному усыновлению.

29 июля посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс заявила , что россияне похищают украинских детей с целью уничтожения следующего поколения защитников Украины. Тогда же российская уполномоченная по правам ребенка Мария Львова-Белова заявила , что с начала полномасштабного вторжения Россия "приняла" около 4,8 миллионов жителей Украины, из них более 700 тысяч - дети.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека подчеркнул , что детский омбудсмен России Львова-Белова признала, что за 2022 год ее страна депортировала сотни тысяч украинских детей, а это является прямым доказательством для Международного уголовного суда.

24 сентября нижняя палата парламента Канады единогласно приняла резолюцию об осуждении депортации украинских детей в Россию, назвав такие действия кафиров военными преступлениями и геноцидом.

В октябре международный Красный Крест призвал белорусское отделение организации отправить в отставку главу Дмитрия Шевцова, ранее подтвердившего свое участие в депортации детей с временно оккупированных российскими войсками территорий Украины.



Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко рассказал , что Россия похищает украинских детей из ВТО через гуманитарную миссию "Детям в руки", которую основала российская уполномоченная по правам детей Мария Львова-Белова.

16 октября Украина вернула домой троих мальчиков и 17-летнюю девушку, которых во время полномасштабного вторжения незаконно депортировали россияне.