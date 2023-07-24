Офис генпрокурора: Российские владельцы "Сенс банка" хотели вывести из Украины миллиардные активы
Правоохранители предотвратили выведение за границу миллиардных активов украинского банка, владельцем которого до недавнего времени был российский олигарх
Об этом Офис генерального прокурора сообщает в telegram.
"По данным следствия, после начала полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины владельцы банка, опасаясь применения в отношении них санкций, начали искать пути противоправного вывода активов. Для получения доступа к прибылям банка они планировали переоформить собственную долю в управлении финучреждением на подконтрольных лиц. И уже от имени "новых" бенефициаров вывести миллиардные капиталы за пределы Украины", - говорится в сообщении.
С целью скрыть последствия сделки, российские собственники планировали довести банк до искусственного банкротства, что создало бы угрозу для стабильной работы банковской системы государства.
В ходе обысков по адресам головного офиса банка и мест жительства его топменеджмента обнаружены документы с доказательствами незаконной деятельности.
В целях недопущения причинения вреда финансовой стабильности Украины Национальный банк Украины принял решение о выводе системно важного банка с рынка для последующей передачи в пользу государства.
Досудебное расследование по факту финансирования действий, совершенных с целью изменения границ территории или государственной границы осуществляется следователями Главного следственного управления СБУ во взаимодействии с Национальным банком Украины согласно ст. 110-2 (финансирование действий, совершенных с целью насильственной смены или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины) Уголовного кодекса Украины.
Как в telegram сообщает Служба безопасности Украины, спецслужба разоблачила топ-менеджеров финучреждения, которых россияне привлекали к организации схем по смене номинальных владельцев их бизнеса.
Обход международных и украинских санкций позволил олигархам выводить средства из Украины и использовать их в РФ, где функционируют подконтрольные им страховые, телекоммуникационные и торговые компании.
"Этот бизнес активно сотрудничает с российскими вооруженными формированиями, воюющими в Украине: оказывают услуги связи на временно оккупированных территориях Крыма, Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей, осуществляют вещевое обеспечение армии РФ", - подчеркнули в СБУ.
- 20 июля президент Зеленский поручил Кабмину немедленно разобраться с "Сенс банком", владельцами которого являются подсанкционные граждане России Михаил Фридман, Петр Авен и Андрей Косогов.
- 21 июля Кабмин принял решение приобрести в полном объеме акции "Сенс банка" у Фонда гарантирования вкладов физических лиц за 1 гривну. Таким образом, банк, владельцами которого являются подсанкционные граждане РФ Михаил Фридман, Петр Авен и Андрей Косогов, становится государственным.
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