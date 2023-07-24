Об этом Офис генерального прокурора сообщает в telegram.

"По данным следствия, после начала полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины владельцы банка, опасаясь применения в отношении них санкций, начали искать пути противоправного вывода активов. Для получения доступа к прибылям банка они планировали переоформить собственную долю в управлении финучреждением на подконтрольных лиц. И уже от имени "новых" бенефициаров вывести миллиардные капиталы за пределы Украины", - говорится в сообщении.

С целью скрыть последствия сделки, российские собственники планировали довести банк до искусственного банкротства, что создало бы угрозу для стабильной работы банковской системы государства.

В ходе обысков по адресам головного офиса банка и мест жительства его топменеджмента обнаружены документы с доказательствами незаконной деятельности.

В целях недопущения причинения вреда финансовой стабильности Украины Национальный банк Украины принял решение о выводе системно важного банка с рынка для последующей передачи в пользу государства.

Досудебное расследование по факту финансирования действий, совершенных с целью изменения границ территории или государственной границы осуществляется следователями Главного следственного управления СБУ во взаимодействии с Национальным банком Украины согласно ст. 110-2 (финансирование действий, совершенных с целью насильственной смены или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины) Уголовного кодекса Украины.

Как в telegram сообщает Служба безопасности Украины, спецслужба разоблачила топ-менеджеров финучреждения, которых россияне привлекали к организации схем по смене номинальных владельцев их бизнеса.

Обход международных и украинских санкций позволил олигархам выводить средства из Украины и использовать их в РФ, где функционируют подконтрольные им страховые, телекоммуникационные и торговые компании.

"Этот бизнес активно сотрудничает с российскими вооруженными формированиями, воюющими в Украине: оказывают услуги связи на временно оккупированных территориях Крыма, Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей, осуществляют вещевое обеспечение армии РФ", - подчеркнули в СБУ.