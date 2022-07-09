Об этом Ромалийская написала в Facebook, изложив скан ответы ОГПУ.

Журналистка написала: "Ну вот, теперь уже официально. Офис Генерального прокурора Украины подтвердил мне официально: ДБР уничтожило тайные и секретные материалы нескольких важных уголовных дел.

В частности: "Харьковские соглашения"; "угольное дело" Медведчука; причастность бывшего главы СБУ Якименко к расстрелам на Майдане; доведение до обнищания украинской армии (подозреваемые – Янукович, Замана, Лебедев, Саламатин); дела, где фигурирует Порошенко (изготовление военных кораблей на "Кузнице на Рыбацком", назначение Семочка заместителем СВР, приказ о происхождении кораблями через Керченский пролив)".

"В прессслужбе ДБР сегодня довольно грубо говорили, что я лгу и манипулирую. Но — нет. - продолжает Ромалийская. - Теперь это официально подтверждает Офис Генерального прокурора Украины, отвечая на мой запрос".

В ответе в частности говорится: "Сообщаем, что согласно информации Государственного бюро расследований, имеющейся в распоряжении Офиса Генерального прокурора, отдельные материальные носители секретной информации в запрашиваемых вами уголовных производствах, процессуальное руководство в которых осуществляется прокурорами, уничтожено Управлением режимно-секретной работы и защиты информации Государственного бюро расследований

"Прокурорами в указанных уголовных производствах не предоставлялись согласования на уничтожение этих материалов", - написала мне из Офиса", — уточнила журналистка. -Добавили, что теперь пытаются уничтоженные секретные материалы восстановить. "В настоящее время прокурорами и следователями осуществляются меры, направленные на восстановление уничтоженных материальных носителей секретной информации путем установления и требования экземпляров, которые хранились в других учреждениях".

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