Офис генпрокурора подтвердил, что не ведет спецпроверку, которая якобы блокирует назначение руководителя САП
Офис генпрокурора не проводит спецпроверку кандидатов в руководство Специализированной антикоррупционной прокуратуры, якобы из-за которой конкурсная комиссия откладывает определение победителя
Об этом сообщил ОГПУ по запросу УП.
Издание просило сообщить, поступали ли от комиссии официальные обращения с просьбой провести проверку, а также предоставить копии и копии ответов.
ОГПУ упомянул только обращение от 23 марта 2021 года - тогда Офис генпрокурора провел проверку по кандидатам, в том числе нынешним финалистам Александре Клименко и Андрее Синюке.
Офис генпрокурора не сообщил о каких-либо обращениях, которые конкурсная комиссия посылала бы в декабре 2021 года.
- Напомним, 20 декабря 2021 года ОАСК частично удовлетворил иск об отмене Порядка работы комиссии по избранию руководства САП. В Офисе президента Украины заявили , что решение ОАСК не является окончательным, и его нужно проанализировать.
- 21 декабря комиссия получила решение ОАСК, но продолжила собеседования с кандидатами. Впоследствии комиссия объявила результаты конкурса, но затем отказалась их утверждать .
- Финалист конкурса прокурор Офиса генпрокурора Андрей Синюк, набравший 229 баллов, заявил, что обжалует результат отбора. 24 декабря конкурсная комиссия провалила голосование за утверждение кандидатуры Клименко на должность руководителя САП.
- Пятеро членов конкурсной комиссии по избранию руководства Специализированной антикоррупционной прокуратуры написали письмо с просьбой о помощи генеральному прокурору Ирине Венедиктовой.
- 12 января стало известно, что с 23 декабря комиссия ждет ответа Офиса генпрокурора, который должен дать разрешение на оглашение победителей.
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