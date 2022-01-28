Офис генпрокурора подтвердил, что не ведет спецпроверку, которая якобы блокирует назначение руководителя САП

Об этом сообщил ОГПУ по запросу УП.



Издание просило сообщить, поступали ли от комиссии официальные обращения с просьбой провести проверку, а также предоставить копии и копии ответов.



ОГПУ упомянул только обращение от 23 марта 2021 года - тогда Офис генпрокурора провел проверку по кандидатам, в том числе нынешним финалистам Александре Клименко и Андрее Синюке.



Офис генпрокурора не сообщил о каких-либо обращениях, которые конкурсная комиссия посылала бы в декабре 2021 года.







Напомним, 20 декабря 2021 года ОАСК частично удовлетворил иск об отмене Порядка работы комиссии по избранию руководства САП. В Офисе президента Украины заявили , что решение ОАСК не является окончательным, и его нужно проанализировать.

21 декабря комиссия получила решение ОАСК, но продолжила собеседования с кандидатами. Впоследствии комиссия объявила результаты конкурса, но затем отказалась их утверждать .

Финалист конкурса прокурор Офиса генпрокурора Андрей Синюк, набравший 229 баллов, заявил, что обжалует результат отбора. 24 декабря конкурсная комиссия провалила голосование за утверждение кандидатуры Клименко на должность руководителя САП.

Пятеро членов конкурсной комиссии по избранию руководства Специализированной антикоррупционной прокуратуры написали письмо с просьбой о помощи генеральному прокурору Ирине Венедиктовой.

12 января стало известно, что с 23 декабря комиссия ждет ответа Офиса генпрокурора, который должен дать разрешение на оглашение победителей.



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