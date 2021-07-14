Офис генпрокурора подозревает руководителя карьера в Запорожье в незаконной добыче гранита на 450 млн грн
Офис генерального прокурора подозревает руководителя каменного карьера в Запорожье в незаконной добыче гранита на 450 млн грн
Об этом сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора.
Согласно сообщению, правоохранители сообщили о подозрении руководителю одного из каменных карьеров в Запорожье по факту незаконной добычи полезных ископаемых общегосударственного значения с помощью взрыва.
По данным следствия, директор предприятия без разрешительных документов в течение сентября-декабря 2018 года организовал незаконную добычу гранита путем проведения трех массовых взрывов на Правобережном участке Мокрянского месторождения. Таким образом было незаконно добыто 85 тыс. тонн полезных ископаемых общегосударственного значения стоимостью свыше 450 млн грн.
В пресс-службе отметили, что сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.
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